L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), réunissant 80 institutions parlementaires de pays francophones, se réunit à Dakar, depuis hier, pour échanger sur le thème ‘’L’enregistrement des enfants à l’état civil’’. Mais les parlementaires ont surtout planché sur la violence en Afrique et les moyens de son éradication.

La situation sécuritaire dans le Sahel, marquée par des attaques terroristes répétitives au Mali et au Burkina Faso, préoccupe les parlementaires de la Francophonie dont la majorité est de la sous-région. En réunion, hier à Dakar, le président Moustapha Niasse et son collègue Amadou Soumahoro, Président de l’Assemblée nationale ivoirienne, par ailleurs Président du Parlement de la Francophonie, ont convenu de faire preuve de plus de mobilisation et d’une ferme détermination pour vaincre le terrorisme. ‘’Sur le plan sécuritaire, la région du Sahel fait encore face à de nombreux défis que posent les actes terroristes récurrents qui portent gravement atteinte à la paix et à la sécurité dans une large partie de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les attaques massives et meurtrières dont ont été victimes de nombreux civils et militaires dans la région, ces derniers mois, nous interpellent sur la gravité du fléau du terrorisme et exigent une grande mobilisation et une ferme détermination à faire face’’, a déclaré Moustapha Niasse.

Le président de l’Assemblée nationale sénégalaise, hôte de la rencontre, de saluer la tenue récente du sommet de Pau, dans l’Hexagone, sur l’intervention française au Sahel. Il a rendu, à cet effet, un hommage à la France et à tous les peuples qui se soucient de la sécurité dans le Sahel.

‘’Il faut rendre hommage au peuple français et à tous les peuples qui ont réuni les forces qu’il faut pour marquer leur solidarité d’action concertée pour aller vers l’essentiel, c’est-à-dire éradiquer de manière globale et définitive les forces de répression, d’action nocive, d’agression et de destruction’’, dit-il.

Le président en exercice du Parlement de la Francophonie, l’Ivoirien Amadou Soumahoro, abonde dans le même sens. Il insiste sur la nécessité de lutter efficacement contre le terrorisme. ‘’Si nous ne réussissons pas à lutter contre le spectre grandissant du terrorisme, notre jeunesse risque de subir l’oppression des groupes armés ou terroristes. Lutter efficacement contre le terrorisme, en Afrique, devrait faire l’objet d’une attention particulière, eu égard à l’ampleur des populations concernées. Il s’agit de régler une question fondamentale qu’un Etat de droit ne devrait négliger. Pour cela, il est nécessaire de conforter la souveraineté de nos Etats et de renforcer la démocratie dans nos pays’’, lance Amadou Soumahoro.

Eradiquer les problèmes d’enregistrement à l’état civil

Outre les défis sécuritaires dans le Sahel, les parlementaires ont réfléchi aux problèmes d’état civil, thème de la rencontre. ‘’La Francophonie parlementaire n’est pas seulement un concept, c’est une réalité culturelle, politique et institutionnelle. La feuille de route qui sera la nôtre a, comme objectif premier, d’apporter les conditions nécessaires à l’épanouissement et à l’émancipation de la jeunesse, avec quatre orientations qui découlent de notre plan stratégique. Il s’agit de l’état civil, de l’éradication des enfants sans identité, de l’éducation de qualité pour tous les enfants et de la culture comme vecteur d’épanouissement et d’ouverture sur le monde. La décentralisation de notre plan stratégique nous permettra d’accompagner et de valoriser les initiatives de la jeunesse de l’ensemble de l’espace francophone’’, a fait savoir le président du Parlement ivoirien, M. Soumahoro.

