Le mouvement Y en a marre poursuit sa lutte contre la hausse des tarifs sur les illimix d’Orange. Ils ont lancé l’acte 2 de ‘’Talatay Orange’’ et annoncé une plainte pour dénoncer les violences policières.

Dans le cadre du ‘’Talatay Orange’’ initié sous la coordination du Team Boycott Orange, mardi dernier, des membres de Y en a marre avaient pris d’assaut certains sièges d’Orange à Dakar et à l’intérieur du pays. Ils ont pu déposer 16 lettres de contestation. Mais, à Dakar, au niveau de la VDN, les trois Y-en-a-marristes qui ont été désignés pour remettre la note de contestation aux agents d’Orange ont trouvé sur place des policiers qui leur ont barré la route.

‘’On nous a brutalisés. Un des policiers a voulu partir avec une partie de ma chair’’, a dit Aliou Sané. Pour lui, un policier ‘’qui vient s’attaquer comme ça à des citoyens avec une telle méchanceté’’ renseigne sur l’état d’esprit des hommes de tenue. ‘’Notre police est faite d’hommes et de femmes de valeur, mais l’institution en tant que telle continue de garder les aspects d’une politique coloniale’’, estime-t-il. Selon M. Sané, la police nationale a été ‘’privatisée pour s’attaquer à des citoyens’’ qui sont juste allés déposer une lettre. Et ce fait commence à être récurrent, d’après lui.

‘’De plus en plus, nos forces de l’ordre sont utilisées par des sociétés privées pour se substituer aux agents de sécurité. On a vu ce qui s’est passé à Ndingler avec la gendarmerie qui a été mobilisée par des privés pour ‘casser’ les populations locales’’, a-t-il dénoncé. ‘’Et c’est ce qui s’est passé avec nous. Il n’y a pas eu de regroupement. On n’était que trois. Il y avait les vigiles de la Sonatel, mais c’est la police nationale qui nous a accueillis’’.

Ainsi, face à cette situation, ils décident de ne pas croiser les bras. Il y aura une poursuite judiciaire pour condamner ces tortures. ‘’On est en train de discuter avec nos avocats. Dès demain (aujourd’hui), ils vont être à pied d’œuvre pour que la justice sénégalaise prenne toutes ses responsabilités’’, ont-ils annoncé. Car ils ont été arrêtés, amenés au commissariat ‘’sans aucune charge’’ puis relaxés le lendemain. Aliou Sané en déduit que ‘’personne n’est à l’abri dans ce pays’’.

Mais nullement découragés, les membres de Y en a marre lancent l'acte 2 de ‘’Talatay Orange’’ (les mardis d’Orange). Au-delà du boycott de tous les produits d’Orange, les Y-en-a-marristes ont cartographié ‘’toutes les agences’’ de ladite société. Le 8 septembre, ils vont aller dans les 23 agences d’Orange repérés à Dakar et à l’intérieur du pays, selon Djibril Ndiaye dit ‘’Djibson’’, l’un des porte-parole du jour. ‘’Il y a une forte demande des consommateurs sénégalais qui n’étaient pas à pied d’œuvre mardi dernier et qui sont mobilisés pour aller au siège d’Orange de leur localité pour déposer la lettre de protestation, montrer aussi qu’ils sont indignés et qu’ils sont engagés dans ce combat de principe mardi prochain’’, renchérit le coordonnateur de ce mouvement citoyen, Aliou Sané.

Selon qui, il faudra aux forces de l’ordre un arsenal plus important que celui de mardi dernier pour leur barrer la route, puisqu’ils comptent se faire entendre. ‘’Il faudra mobiliser la police nationale, mais aussi la gendarmerie et l’armée pour arrêter tous ces citoyens-là qui iront de façon pacifique, par des groupes très réduits, au niveau des agences d’Orange’’, raille M. Sané.

En effet, suite à la déclaration de l'ARTP, en date du 26 août dernier, validant les nouvelles offres de l’opérateur Orange, et après avoir pris connaissance du communiqué de la Sonatel datant du 17 août dernier, Y en a marre a marqué sa désapprobation sur ce qu’il qualifie de ‘’semblant d’accord qui n’est que du saupoudrage''.

Ainsi, ce qu’exigent ses membres, c’est ‘’le retour à l’orthodoxie’’ par le maintien des prix appliqués avant le 22 juillet 2020. Les Y-en-a-marristes ont fait savoir qu’ils poursuivront leur combat jusqu’à la satisfaction de leur revendication. Et ce combat, préviennent-ils, ‘’va évoluer’’. À travers cette nouvelle stratégie qui consiste à déposer des lettres de protestation, ils espèrent qu’Orange entendra '’les cris du cœur’’ de ses consommateurs.

BABACAR SY SEYE