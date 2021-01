La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) condamne les violences sexuelles et celles basées sur le genre au sein de la sous-région.

‘’La conférence a approuvé la déclaration sur la tolérance zéro face à la violence sexuelle, à la violence basée sur le genre, sur l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles dans l’espace CEDEAO, et sur la promotion de la coopération et la collaboration au-delà des frontières nationales entre les États membres de la CEDEAO et les pays tiers, en vue de prévenir et de combattre ce fléau’’, renseigne le communiqué de leur 58e session ordinaire tenue ce week-end.