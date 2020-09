Le tribunal des flagrants délits a vu comparaitre, hier, Abdou Aziz Sy Beibou, qui a infligé des blessures à un agent dans l’exercice de ses fonctions. Son attitude lui a valu 1 mois ferme de prison.

Le 18 septembre dernier, Abdou A. Sy Beibou a été sommé d’arrêter de filmer une scène d’accident survenue à Bargny. N’ayant pas obtempéré, il s’est pris la tête avec un élément des sapeurs-pompiers et lui a infligé une blessure a l’épaule. Par la suite, il a été manu militari conduit au poste de police par les limiers qui avaient assisté à la scène. Il a été déféré, puis inculpé pour collecte illicite de données à caractère personnel, outrage et violences à agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Hier, devant le tribunal des flagrants délits, il a réfuté ces chefs d’accusation, plaidant qu'il filmait la route et non l'accident, car la population réclamait l'installation de ralentisseurs sur la zone.

Pour sa défense, il a allégué avoir arrêté de filmer, dès qu’on lui en a intimé l’ordre. Interpelé sur les blessures de la partie civile, il a soutenu que l’agent avait sauté du véhicule et glissé, pour se retrouver par terre.

Peu convaincu, le parquet a trouvé les faits constants et a requis 1 mois ferme à son encontre. La défense a, elle, demandé que les coups et blessures soient disqualifiés en violences et voies de fait. Elle a réclamé une application bienveillante de la loi.

Au final, le prévenu a été condamné pour violences à agent et va en prison pour 1 mois ferme.

Fama Tall