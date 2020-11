Le Sénégal célèbre, à l’instar de la communauté internationale, les 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. ‘’Orangez le monde : financer, répondre, prévenir, collecter !’’ est le thème de cette année. A cet effet, le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants procédera, aujourd’hui, au lancement des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, et de la campagne de vulgarisation de la loi n°2020-05.

Dans le cadre du lancement de ces deux campagnes, le ministre est appuyé par le royaume de Belgique, à travers son agence de coopération Enabel. Ainsi, une série d’activités au niveau national et au niveau des trois régions d’intervention d’Enabel est prévue jusqu’en mars 2021: ateliers de sensibilisation des autorités et acteurs locaux, campagnes media et digitale, marches de dénonciation des violences faites aux femmes (VFF), sensibilisation sur les mécanismes de prévention et de prise en charge des victimes, caravanes de sensibilisation et d’information sur les VSBG et sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal.

‘’Dans une approche multi-acteurs et multisectorielle, le ministère lancera, dans le cadre des 16 jours, la campagne de vulgarisation avec une première étape à Kaolack avec le partenaire Enabel, suivie de la région de Tambacounda avec le partenaire UNFPA qui appuie la mise en place d’un système d’information sur les VBG/MGF. L’étape de Ziguinchor, appuyée par ONU-Femmes, clôturera la campagne des 16 jours d’activisme 2020’’, annonce un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.