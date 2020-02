La mort d’Abdoulaye Camara, jeune talibé de 13 ans, dans un ‘’daara’’ à Louga, repose la question des violences faites aux enfants qui se cessent de s’accroitre. Cette situation ne laisse pas indifférent Mgr Benjamin Ndiaye.

Hier, au cours Ste Marie de Hann, lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours pour désigner l’école la plus propre et la plus verte, l’initiateur de cette compétition qui permet aux élèves d’être les sentinelles au sein de leur famille, dans la rue et dans leur quartier, a vivement plaidé pour la protection des enfants.

En effet, après avoir magnifié les actions qui sont en train d’être faites pour la protection de l’environnement, monseigneur s’est indigné : ‘’Dans un numéro d’un quotidien du Sénégal, je lisais, en début d’après-midi, un article qui montre toutes les menaces qui sont portées contre les enfants. Des enfants maltraités, frappés, abusés, violés et qui trainent dans la rue.

L’écologie, ça ne s’arrête pas seulement à planter des arbres et à nettoyer les cours des maisons. Il y a ce qu’on appelle l’écologie humaine, le respect de la personne humaine, et plus particulièrement des enfants. On ne peut pas être d’accord avec la violence. Elle ne construit pas, elle détruit. Et l’homme doit respecter son semblable, à plus forte raison si c’est un être faible. Que notre rassemblement d’aujourd’hui nous rappelle aussi qu’au cœur des combats que nous menons pour les générations futures, il y a l’enfant qu’il faut protéger et aimer dès aujourd’hui.’’