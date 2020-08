La Fédération internationale de football association (Fifa) a, par le biais d’un communiqué, décliné ses ambitions de contribuer dans la lutte contre les violences faites aux femmes sur le continent africain.

La Fédération internationale de football association (Fifa) veut s’appuyer sur sa discipline sportive pour lutter contre les violences exercées à l’endroit des femmes africaines. C’est ce qu’a révélé, hier, son président Gianni Infantino. Le successeur de Blatter s’exprimait à l’occasion d’une cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur la violence domestique.

‘’Il est de notre devoir d’utiliser l’immense popularité du football en Afrique, pour sensibiliser les gens à cette problématique sociétale. Et le message est très clair : la violence n’a pas sa place dans nos vies, ni à la maison ni dans le football’’, a-t-il précisé.

La Fifa a lancé conjointement cette campagne avec l’Union africaine (UA), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Confédération africaine de football (Caf). Et selon le président de l’instance dirigeante du football mondial, les violences domestiques sont exacerbées par les mesures de confinement et les restrictions de déplacement mises en place durant cette période de la pandémie de Covid-19.

Pour le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la violence à l’encontre des femmes est une menace importante pour leur santé et celle de leurs enfants. ‘’Il s’agit d’une grave atteinte aux droits humains et il faut immédiatement y mettre un terme. L’OMS est fière de se tenir aux côtés de la Fifa, de l’Union africaine et de la Caf pour le lancement de cette campagne sur le continent africain, afin d’attirer l’attention sur ce problème crucial. Nous sommes déterminés à créer un monde où les femmes peuvent vivre librement sans faire l’objet de violences ou de discriminations’’, indique-t-il.

Les dirigeants du football mondial et africain ont choisi neuf stars du football en Afrique pour la promotion des messages clés dans les vidéos : Abel Xavier, Emmanuel Amunike, Sarah Essam, Khalilou Fadiga, Geremi, Rabah Madjer, Lúcia Moçambique, Asisat Oshoala et Clémentine Touré. La campagne inclut également une série d’outils multimédias à destination des associations membres de la Fifa et des médias, afin de faciliter l’adaptation du message aux différents contextes locaux et d’en amplifier encore davantage la portée dans le monde.

La Fifa a aussi enjoint ses associations membres à diffuser activement les informations pertinentes sur les lignes d’assistance téléphonique et les services de soutien aux victimes au niveau national ou local afin d’aider celles-ci ou les personnes exposées aux violences chez elles. L’instance dirigeante du football mondial invite aussi ses membres à passer en revue leurs propres mesures de prévention et de protection à l’aide du guide Fifa Guardians, afin de faire en sorte que le football demeure sûr et appréciable pour toutes et tous, en particulier pour les femmes et les plus jeunes membres de la famille du football.

OUMAR BAYO BA