Après une journée de mardi à feu et à sang, Guet-Ndar dresse le bilan des affrontements avec les forces de l’ordre. En marge de la plénière du Dialogue national, hier, Ahmed Fall Braya a regretté les incidents et a lancé un appel au calme. ‘’Nous n’avons pas besoin de tels scènes de violence. Le Sénégal est connu pour sa stabilité. Il faut travailler à consolider cette cohésion nationale. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour régler ce problème des licences de pêche définitivement’’.

A l’en croire, ce problème a trop duré et il faut que les deux gouvernements se mettent ensemble pour le résoudre, une bonne fois pour toute. ‘’La Mauritanie et le Sénégal, soutient-il, sont des pays indivisibles. Depuis lors, je discute avec les autorités, de part et d’autre, pour trouver une solution durable. Je pense que les licences vont être libérées très bientôt’’.

Par ailleurs, l’ancien poulain de Wade, nouveau soutien du président Sall, sollicite plus de communication entre l’Etat du Sénégal et les pêcheurs. Aussi, il demande le repeuplement des eaux sénégalaises pour diminuer la dépendance des pêcheurs sénégalais vis-à-vis de la Mauritanie. ‘’C’est la meilleure façon d’atténuer la souffrance des acteurs de la pêche’’.

Quid de l’élément déclencheur des hostilités d’avant-hier ? Il informe que tout est parti d’un groupe de pêcheurs qui est rentré bredouille, suite à son expédition en mer. ‘’Les gens sont en période de campagne. Beaucoup de pirogues étaient parties en mer, mais n’ont pu avoir du poisson. A leur retour, ils étaient dans tous leurs états et ont décidé de se faire entendre pour que les autorités puissent régler la question des licences avec les autorités mauritaniennes. C’est une attitude à déplorer’’.

Monsieur Fall renseigne également que plusieurs enfants de Guet-Ndar ont été arrêtés et que des médiations sont en cours pour leur libération.