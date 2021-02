Visite chantier

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a effectué, hier, une visite sur les chantiers de la station touristique de Pointe Sarène. L’objet de cette visite est de constater de visu l’état d’avancement des travaux de la Sapco, à la lumière des objectifs qui lui sont assignés sur le site de Pointe Sarène. En effet, selon un communiqué reçu, hier, à ‘’EnQuête’’, il s’agit de s’enquérir de l’état de la réalisation des travaux de la voie d’accès de 14 KM reliant la localité de Keur Balla Lo à Pointe Sarène. Cette dernière est ‘’importante pour la desserte du site’’.

C’était également l’occasion pour M. Sarr d’évaluer l’état d’avancement des aménagements à faire, et les délais d’exécution sur le site du chantier de l’investisseur RIU, d’une part, et les travaux d’assainissement et surtout l’installation de la station d’épuration prévue à cet effet dans le projet, d’autre part. ‘’Les travaux déjà achevés de restauration des plages de Saly, qui ont permis de récupérer la plage sur 7 km en longueur et 50 m en largeur s’inscrivent dans cette perspective avec un investissement global de 26 602 047 438 F CFA’’, renseigne la même source.

Aussi, fait-on savoir que des instructions ont été données au DG de la Sapco pour ‘’une finition rapide de ce tronçon de 14 Km qui permettra un accès facile à la station à partir de l’autoroute à péage’’. Concernant la station d’épuration de la zone touristique, la note informe que ‘’la procédure de sélection de l’entreprise en charge des travaux est bouclée, il reste à recruter la mission de contrôle pour un démarrage effectif des travaux’’.

S’agissant du site du chantier de l’investisseur RIU estimé à ‘’92 milliards’’ d’investissement, la note indique qu’il est aujourd’hui à un niveau d’exécution de ‘’’90% pour les travaux de gros œuvres de sa première phase constituée de 514 chambres et dont la livraison est prévue en novembre 2021’’.