Le président Macky Sall a quitté Dakar, hier, à destination d’Abuja au Nigeria, pour une visite d’amitié et de travail qui va du 15 au 16 octobre 2020.

Ce déplacement s’inscrit dans la volonté commune des présidents Macky Sall et Muhammad Buhari de raffermir les relations fraternelles d’amitié et de coopération entre leurs deux pays et de poursuivre leurs concertations dans le cadre du processus d’intégration africaine.