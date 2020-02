Dans le nord du pays hier, le Général de division Jean-Baptiste Tine a invité ses hommes à plus de professionnalisme et d’humanisme dans leur mission.

Après les légions Centre et Est (Kaolack, Fatick et Kaffrine, Tambacounda et Kédougou), le Général de division Jean-Baptiste Tine a été hier dans le Nord du pays plus précisément à Saint-Louis, Matam et Louga. Le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire qui a été à la rencontre de ses hommes, les a invités à plus de professionnalisme et d’humanisme dans l’exercice de leurs différentes missions de maintien de la paix et de sécurisation.

Selon lui, la légion Nord de la gendarmerie est un maillon important du dispositif de surveillance générale. Elle rassemble des caractéristiques diverses qui, analysées une à une, génèrent une posture opérationnelle à adopter. Elle est, non seulement une façade maritime, mais fluviale et frontalière, car sur le plan de la superficie, elle fait le tiers du territoire. Il s'agit donc de vastes étendues qui peuvent profiter aux menaces sécuritaires.

‘’Ma visite de prise de contact ici traduit ma volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel, d'impulser une nouvelle dynamique pour que les gendarmes soient plus alertes et plus présents. Pour qu’ils fassent également preuve de plus de professionnalisme et d'humanisme dans les différentes missions où ils seront appelés à employer la force publique’’, a dit le Chef de la grande maréchaussée. Dans une logique de densification du maillage, mais également de la police de proximité, le Général Tine compte poursuivre les efforts entamés. ‘’Les caractéristiques évoquées montrent que la gendarmerie nationale a de grands défis dans la LN. Nous comptons sur la collaboration entre les FDS (Forces de sécurité) et le soutien des populations’’, soutient-il.

CHEIKH THIAM