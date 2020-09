Visite du Cemga  

Le général de corps d’armée, Birame Diop, Chef d’État-major général des armées, accompagné d’une délégation, va effectuer une visite en République de Guinée-Bissau, à partir d’aujourd’hui 9 septembre. Ils y resteront pendant deux jours.

Cette visite, selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées parvenu à la rédaction d’’’EnQuête’’, entre dans le cadre de la cérémonie de dissolution de la mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en République de Guinée-Bissau (Ecomib).

Au menu, selon la note, une séance de travail avec son homologue bissau-guinéen et une rencontre avec les plus hautes autorités du pays hôte. ‘’Notre pays participe à cette mission depuis son déploiement en 2012, avec l’envoi régulier de détachements ayant pour mission de contribuer au retour de la stabilité politique et institutionnelle dans cette République sœur’’ précise-t-on dans le