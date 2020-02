Le président sénégalais, Macky Sall, a effectué, du 17 au 18 février 2020, une visite officielle de travail en Mauritanie. Avant de quitter le pays voisin, le chef de l’Etat a reçu la communauté sénégalaise à qui il a offert 10 000 euros, promis un véhicule et un financement pour les femmes, et fait des promesses quant aux conditions de séjour.

Le président Macky Sall et son homologue mauritanien ont passé en revue les relations de coopération entre les deux pays. Notamment les secteurs du transport, des mines, de l’énergie, de la transhumance et de la pêche. A propos de ce dernier secteur, le président sénégalais s’est réjoui de l’annulation des amendes infligées aux pêcheurs sénégalais qui ont enfreint les lois mauritaniennes en la matière.

En retour, l’Etat du Sénégalais a pris la décision de donner plus de temps aux éleveurs mauritaniens qui effectuent la transhumance au Sénégal, lors de la fête de Tabaski, pour leur permettre de s’installer au Sénégal et mieux vendre. Ils auront désormais 90 jours dont 45 jours avant la fête. ‘’Nous avons fait la même chose pour la transhumance du bétail et nous avons élargi également le temps qu’il fallait aux éleveurs mauritaniens qui amenaient leur bétail pendant la Tabaski, de façon à travailler tranquillement’’, s’est réjoui le président Sall.

C’est dire que la rencontre des deux chefs d’Etat ouvre une nouvelle page de coopération bilatérale, surtout dans le domaine de la pêche.

D’ailleurs, les conditions de séjour difficiles des Sénégalais vivant en Mauritanie, notamment pour la plupart qui évoluent dans le secteur informel, sont en passe de connaître une fin heureuse, à en croire le chef de l’Etat sénégalais qui l’a laissé entendre au cours d’une rencontre avec ses compatriotes, en marge de cette visite d’Etat.

Le président Macky Sall a aussi offert 10 000 euros à la Fédération des associations et groupements sénégalais de Mauritanie (FAGSEM). Dont le président Assane Guèye a égrené un chapelet de doléances relatives aux conditions de vie et de séjour des Sénégalais en Mauritanie.

Parmi celles-ci, il faut noter la demande pour l’obtention d’un véhicule, genre ambulance, pour le transfert des malades ou des dépouilles mortelles, la mobilisation d’une commission technique du ministère de l’Intérieur pour l’établissement des passeports et des cartes nationales d’identité, eu égard à la forte présence des Sénégalais en Mauritanie dont le nombre ne reflète pas celui enregistré par les services consulaires. Il y a également la demande d’une commission à Nouakchott pour le renouvellement des permis de conduire biométriques.

Le chef de l’Etat a bien écouté et promis une voiture et les frais de mise en service de celle-ci. S’il n’a pas répondu à propos des permis de conduire biométriques, il a cependant promis, dans un avenir proche, des conditions de séjour meilleures pour les Sénégalais, notamment ceux évoluant dans le secteur informel qui ne sont pas éligibles aux cartes de séjour.

Dans le domaine des transports, avec la rupture des charges opérée depuis 2011, le cas est à l’étude au niveau des ministères concernés. La demande des licences pour les pêcheurs artisanaux a été renvoyée au ministre de tutelle. Toutefois, le président Sall promet que des efforts seront faits. S’agissant du financement des femmes, le chef de l’Etat s’engage, de concert avec son ministère chargé de la Femme et de l’Entreprenariat féminin, pour la mobilisation d’un montant de 49 millions à cet effet.

Il faut noter que les Sénégalais se sont mobilisés massivement pour réserver un accueil chaleureux et populaire au président de la République. Une mobilisation jamais connue en Mauritanie, depuis que le président Sall est arrivé au pouvoir. C’est d’ailleurs, selon certains observateurs, ce satisfecit du président qui a valu la récompense à la hauteur de la cette mobilisation de la communauté sénégalaise.

IBOU BADIANE, CORRESPONDANT EN MAURITANIE