CRISE LIBYENNE Erdogan d’attaque, Macky prudent Ainsi, la lune de miel se poursuit pour le couple Erdogan-Macky. Seul bémol, la crise libyenne où les deux chefs d’Etats ont étalé un hiatus dans leurs styles réciproques. La crise libyenne était également au cœur des échanges entre la Turquie et le Sénégal. Lors du point de presse à la salle des banquets, le président Erdogan n’a pas manqué d’afficher violemment sa position sur cette question. D’emblée, il qualifie le maréchal Haftar de légionnaire à la solde d’Abu Dhabi. ‘’C’est un légionnaire, un soldat qu’on paie. Il a été militaire sous l’ère de Kadhafi, qu’il a fini par trahir. Ensuite, il s’était retranché aux Etats-Unis. C’est grâce aux moyens que lui donnent Abu Dhabi et l’Egypte qu’il survit. On ne peut pas le traiter comme Sarraj qui est un politique, reconnu par l’ONU et la communauté internationale. On ne peut pas les comparer’’, insiste Recep Tayyip Erdogan. Tout en montrant sa disponibilité et sa préférence pour une solution pacifique de la crise libyenne, il a tenté de démontrer que le maréchal Haftar n’est pas un interlocuteur digne de confiance. ‘’Il n’était pas présent en Turquie. Il avait également fui les négociations à Moscou. Et à Berlin, il est resté dans sa chambre’’, informe le président Erdogan. Sur cette question libyenne, le président de la République, Macky Sall, s’est montré on ne peut plus réservé par rapport à la déclaration incendiaire de son hôte du jour. A l’en croire, la question libyenne est une question complexe. ‘’Nous avons indiqué au président Erdogan nos préoccupations en tant qu’Etats africains sur les conséquences de ce qui se passe actuellement en Libye. Notre inquiétude est de voir le conflit se propager dans la région’’. Cela dit, le chef de l’Etat a confié avoir été attentif aux explications d’Ankara, mais a réaffirmé son attachement à une solution politique de la crise. ‘’Notre conviction est que la solution doit être politique, mais non militaire. J’ai noté les explications qu’il a données à ce sujet. Je l’ai encouragé à poursuivre ses efforts dans le sens de trouver des solutions pacifiques à la crise’’, plaide Macky Sall, sollicitant l’implication de l’Union africaine dans toutes recherches de solution. Par ailleurs, il a remercié l’accompagnement de la Turquie dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme.