Visite Pm Canada

Le président de la République a reçu, hier, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. En visite officielle du 11 au 13 février 2020, l’hôte de Macky Sall est venu consolider les relations de coopération multiformes entre le Sénégal et le Canada. Sa visite, selon les services de communication de la présidence de la République, intervient dans un contexte particulier, car l’année 2020 est déclarée ‘’Année du Canada au Sénégal’’. Le Sénégal et le Canada entretiennent, depuis 1962, d’étroites relations fondées notamment sur les valeurs communes de respect des libertés et de l’Etat de droit, ainsi qu’une appartenance à la Francophonie. Selon le bureau d’information gouvernementale, les échanges commerciaux entre les deux pays s’établissaient à 60,7 millions $ CAD en 2018 (environ 27 282 405 722 F CFA).

Les entreprises canadiennes occupent une place stratégique dans différents secteurs, particulièrement le secteur aurifère. En 2020, relève le document transmis à ‘’EnQuête’’, les investissements canadiens au Sénégal dépasseront le milliard de dollars canadiens (environ 449 463 026 725 F CFA). Estimée à 1,3 milliard de dollars CAD (environ 452 162 647 000 F CFA) depuis 1962, l’aide publique au développement octroyée au Sénégal par le Canada a significativement contribué aux efforts de lutte contre la pauvreté dans notre pays.

Entre 2017 et 2018, cette aide a atteint 87,82 millions de dollars CAD (environ 39 708 923 000 F CFA), faisant du Canada le troisième bailleur de fonds bilatéral pour le Sénégal qui en est le premier bénéficiaire en Afrique de l’Ouest. Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le Canada - le Québec en particulier - attire de nombreux jeunes Sénégalais. En 2018, il y avait 1 430 étudiants sénégalais qui détenaient un permis valide pour étudier au Canada.