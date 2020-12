Avant-hier samedi, vers les coups de 7 h, les joggers ont aperçu un bateau voilier, ‘’Bavaria 39 Cruiser’’ qui a échoué aux larges de la plage de Malibu, à Guédiawaye. Alertés, les limiers du commissariat central de Guédiawaye y sont allés faire un tour pour en savoir davantage. Sur place, il a été découvert qu’il n’y avait pas d’équipage.

On a trouvé que du matériel à bord. Il est composé de vivres, de poste téléviseur, de moteur hors-bord et d'accessoires de navigation et des lits, entre autres. Un dispositif de sécurité a été mis en place pour éviter que le matériel ne soit volé par les curieux qui avaient envahi les lieux quand ils ont eu vent de l’information.

En poursuivant leurs recherches dans l’appareil, les hommes en tenue sont tombés sur un indice. Il s’agit d’un permis de conduire qui a été trouvé à l'intérieur, au nom de Morell Daniel Anthony. De nationalité anglaise, il est né le 27 janvier 1982 avec référence 06.03.12 4b 15.02.21 4c DVLA. Selon toujours nos interlocuteurs, il y avait un drapeau de l’Espagne qui flottait sur le bateau de couleur blanche. Une enquête a été ouverte pour en savoir davantage sur cet appareil qui fait l‘objet de mille et une interrogations. Il faut signaler que ce n’est pas la première fois que cela arrive à Guédiawaye.