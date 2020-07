Le jeudi 9 juillet, les éléments du commissariat de Pikine ont été avisés, par une source anonyme, de la vente de sacs de sucre gardés dans un camion immatriculé DK 9116 BD. Une descente sur les lieux a permis de constater que 4 sacs dont un rempli à moitié étaient déjà chargés sur une charrette. C’est ainsi que, selon nos sources, les hommes en tenue ont interpellé et conduit dans leurs locaux les mis en cause trouvés sur place qui sont tous des chauffeurs.

Il s’agit de M. Fall, C. Kandji, I. Guèye, M. T. Nguer et C. Fall. Selon nos interlocuteurs, il ressort des informations recueillies sur place et au cours de l’enquête que le nommé M. Fall, ayant acheté la quantité de 10 tonnes de sucre au Port autonome de Dakar, avait engagé I. Guèye et C. Kandji qui étaient chargés de tirer, à l’aide d’un raccord de chaque sac un kilo de sucre et de le conditionner ensuite en vrac dans d’autres sacs. Au final, poursuivent nos sources, ces trois individus sont parvenus à défalquer de ces 10 tonnes, 3 sacs de 50 kg chacun et un sac de 15 kg.

Il faut également préciser que 7 tonnes de sucre ont été vendues à un commerçant du nom de S. Thiam établi à Guédiawaye. Les mis en causes de même que les 3 tonnes de sucre sont mises à la disposition du service départemental du commerce pour les besoins de l’enquête. Les délits d’association de malfaiteurs et tromperie sur la qualité leurs sont reprochés.