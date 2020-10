Les deux amis, Papa Amadou Niang et Ibrahima Ségnane, ont comparu hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction.

Accusations qu’ils ont tous les deux contestées avec véhémence. Selon l’économie des faits, le 3 septembre, vers 5 h du matin, le délégué de quartier de la cité Mourtada avait conduit à la gendarmerie le sieur Ibrahima Ségnane. Selon lui, les gardiens auraient surpris le jeune homme en train de fracasser la barre de la moto d’un résident de la cité, dans le parking.

Et pour corroborer les accusations, le délégué de quartier montre aux gendarmes une paire de cisailles qui se trouverait dans son sac. Interrogé sur la véracité des faits, le mis en cause passe aux aveux et déclare que c’est son ami Papa Amadou Niang qui avait ficelé le plan.

D’ailleurs, il révèle aux enquêteurs que la moto en question appartient au frère de celui-ci. Sur ces entrefaites, Papa Amadou Niang sera cueilli très tôt dans la matinée chez lui. Mais il conteste les allégations de son ami.

...Face au juge des flagrants délits hier, Ibrahima Ségnane, né en 1999, réfute les chefs d’accusation. ‘’Je revenais d’un ‘thiant’. Je suis passé chez mon ami Papa Amadou Niang. C’était vers 2 h du matin. Je ne voulais pas le réveiller, j’ai ainsi décidé d’aller m’asseoir dans le jardin de la cité. Trois individus m’ont vu et m’ont suspecté’’, narre-t-il. ‘’Ils ont pris mon sac et m’ont dépouillé de tous mes biens’’. Pour sa part, Papa Amadou Niang, ignorant qu’il a été cité dans cette affaire par son pote, jure n’être impliqué ni de près ni de loin dans ce vol. À la suite du représentant du ministère public qui a requis 2 ans d’emprisonnement ferme contre les prévenus.

Maitres Senghor et Ousseynou Ngom ont sollicité la relaxe de Papa Amadou Niang. Selon les robes noires, rien ne prouve la participation de leur client dans ce vol. Quant à Me Dabo, venu représenter Ibrahima Ségnane, il a demandé la relaxe de son client au bénéfice du doute. ‘’Les déclarations du chef de quartier ne sont d’aucune importance. Les gardiens n’ont pas été entendus. Qui peut nous dire que les faits sont avérés ? Personne !’’, a plaidé l’avocat. Au terme des plaidoiries, le tribunal a relaxé Papa Amadou Niang. Ibrahima Ségnane a été, lui, relaxé du chef d’association de malfaiteurs. Reconnu coupable du chef de tentative de vol après disqualification des faits, il a écopé d’une peine de 2 ans de prison dont 2 mois ferme.