Après avoir garé hier sa voiture dans un lieu calme non loin de chez Sonko, Ibrahima Sall, plus connu sous me nom de "Buur Guede", est descendu prendre des images et faire son reportage. Il avait laissé à bord sa femme. Qui a été chassée de la voiture, par l’odeur des gaz lacrymogènes.

En effet, elle est descendue, pour aller se réfugier quelque part, en laissant les clés de la voiture bien visibles à bord. Un voleur en a profité pour partir avec le bolide. Informé par sa femme qui, revenue quelques minutes plus tard est tombée des nues, en ne voyant pas l’ombre du véhicule, Ibrahima Sall est parti à sa recherche.

Heureusement, le voleur était coincé dans les embouteillages sur la VDN. Il a été interpellé en pleine circulation, puis livré aux gendarmes de la Foire. Il est en garde-à-vue dans les locaux de la brigade.