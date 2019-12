Neuf personnes ont été interpellées par la Section de recherche et mises entre les mains du parquet lundi dernier. Il s’agit de 4 travailleurs d’Auchan et 5 de SEDIMA accusés d’avoir détournés les poulets des commandes déjà prises pour les écouler dans le marché noir.

La filiale française Auchan est éclaboussée par une affaire de vol de poulets. Depuis son implantation au Sénégal, Auchan a scellé un partenariat avec l’entreprise SEDIMA pour la livraison de poulets qu’il revend à ses clients. Si tout se passait bien dans cette collaboration, il a été noté en un moment donné, des gaps de poulets déjà commandés. La filiale française s’est en effet rendue compte que depuis un certain temps, tous les poulets commandés n’arrivent pas dans ses rayons, occasionnant du coup, des pertes énormes d’argent.

C’est ainsi que les responsables de cette boite ont saisi la Section de recherche (SR) de la gendarmerie de Colobane d’une plainte pour élucider cette affaire et situer les responsabilités. Les pandores ont aussitôt ouvert une enquête et les investigations menées ont vite permis de découvrir le pot-au-rose. Ils ont ainsi mis la main sur neuf personnes dont 4 agents d’Auchan sis à Gibraltar et 5 de SEDIMA. Ils commandaient des poulets à la maison mère et livraient le quart de la quantité. Le butin est écoulé dans un marché parallèle qu’ils ont créé, avant de se partager l’argent récolté de cette activité illicite.

Alpagués, ils ont été auditionnés avant d’être déférés au Parquet, en attendant leur jugement. Jusqu’ici, Auchan est dans l’impossibilité de déterminer exactement le préjudice subi. Aux dernières nouvelles, les responsables de cette boite étaient en train d’évaluer le nombre exact de poulets subtilisés jusque-là pour déterminer le préjudice subi avant le jugement prévu dans les prochains jours.

CHEIKH THIAM