La Dic a bouclé l’enquête, dans l’affaire du vol des 25 ordinateurs dans les locaux de l’ADIE. Le gendarme M. Faye a été remis, hier, à la brigade prévôtale, après avoir reconnu les faits.

L’enquête a fait de grands pas dans l’affaire de vol d’ordinateurs qui secoue l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE) sise au Technopole de Pikine. L’affaire est d’autant plus grave que le principal suspect est le chef de poste de la gendarmerie de l’agence.

Selon nos informations, lors de son audition devant les enquêteurs de la Division des investigations criminelles, il est passé aux aveux et reconnu avoir orchestré le vol de 25 ordinateurs (22 portables et 3 fixes). Selon nos sources, les enquêteurs l’ont interrogé sur son mobile. Il a laissé entendre, devant les hommes du commissaire Aliou Ba, boss de la Dic, qu’il avait besoin de l’argent. C’est ainsi qu’il a pris langue avec son principal complice, Nd. Thiam, qui est passé le voir avec une autre personne, la nuit du vendredi vers 21 h, au moment où les lieux étaient déserts. Il a ouvert le magasin où étaient stockés les ordinateurs et ses complices se sont emparés des ordinateurs.

Après marchandage, poursuit-il, ils sont tombés d’accord sur un montant de 2,5 millions de F CFA pour le total, soit les 2 millions pour les ordinateurs portables et les 500 mille pour les 3 fixes. Selon toujours le gendarme, il est parvenu à encaisser les 2 briques. Ils avaient conclu de percevoir le restant du butin, le lendemain samedi dans la matinée. Malheureusement pour lui, il a été coffré, entre-temps, ainsi que 9 autres personnes qui sont impliquées dans cette histoire de vol. Durant l’enquête, selon nos informations, le prévenu a confié qu’il devait donner à son complice un écran plat.

Remis, hier nuit, à la brigade prévôtale

Au terme des auditions et devant les aveux du pandore, l’enquête a été bouclée. Nos interlocuteurs renseignent que le principal suspect, M. Faye, sera mis à la disposition de la brigade prévôtale qui va se charger de la suite de l’enquête, puisqu’il est gendarme. Les complices, sauf changement de dernière minute, feront face au procureur, aujourd’hui. Des sources autorisées soutiennent que ce dossier ira en instruction, le temps de recevoir d’autres informations supplémentaires dont le fameux ordre de poursuite.

A ce stade de l’enquête, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec usage de véhicule, recel et complicité de recel.

CHEIKH THIAM