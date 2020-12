Dix-huit bêtes sur les 20 qui ont été volées à Diogo, le 3 décembre dernier, ont été retrouvées. Le ratissage sur toute cette partie de la région de Thiès par les gendarmes, a permis de mettre la main sur 11 personnes dont une qui est connue des archives judiciaires.

Le jeudi 3 décembre dernier, aux environs de 18 h, les éléments du poste de gendarmerie de Diogo ont été informés d’un vol portant sur 17 bovins à Diogo dont l'auteur serait un certain B. Sow, berger de son état, établi à Darou Fall.

Avec l'aide du réseau de renseignements du poste et des populations, les voleurs ont vite été localisés dans la forêt de Méouane ou l'écoulement du butin devait se faire. A l'arrivée des gendarmes sur le lieu de vente, selon un communiqué de la Division de la communication de la gendarmerie (Divcom), les malfaiteurs avaient déjà vendu les bêtes aux receleurs qui s'étaient dirigés vers les différentes localités pour les écouler.

Cependant, poursuit la note, l'un des voleurs répondant au nom d'A. Ka alias ‘’Diaba’’, trouvé sur place, a été interpellé en possession de trois des bêtes.

Entendu dans la foulée, ce dernier reconnaît avoir dérobé les bêtes à Diogo, en compagnie de B. Sow et qu'elles ont été vendues à leurs clients habituels basés à Méouane, Pire et Diogo. Parmi ces acheteurs, figure un nommé Ch. Niang alias ‘’Cheikh Sarr’’, délinquant notoire connu des éléments du poste, pour des faits délictueux de différentes natures.

Les gendarmes, conscients qu’ils étaient en présence d'un réseau de voleurs de bétail bien organisé, des transports ont aussitôt été effectués à Méouane et Pire. Ces descentes ont permis la découverte du restant des animaux et l’arrestation de neuf receleurs dont un boucher.

Poursuivant les investigations, les gendarmes apprennent que trois autres vaches en divagation entre les villages de Darou Ndoye et Sine Abdou ont aussi été poussées dans le troupeau par les voleurs et vendus au sieur A. Fall domicilié à Diack Sao (village situé à 7 km de Pire). Appréhendé à son tour, ce dernier présente l’une des vaches et affirme avoir vendu les deux autres à un inconnu de passage à Mékhé.

Au total, 11 personnes ont été arrêtées dont l'un des voleurs et 18 bêtes retrouvées sur les 20 volées.

Les investigations se poursuivent, d’après la note reçue.

CHEIKH THIAM