Réagissant suite à la demande des émigrés sénégalais ayant des difficultés pour rentrer dans leur pays de résidence, du fait de la cherté des billets d’avion, l’Etat du Sénégal, qui a accordé une subvention de 200 euros pour les émigrés d’Italie, frustre les candidats devant retourner dans d’autres pays comme l’Espagne.

Ils sont émigrés sénégalais. Ils étaient venus au pays natal pour les besoins de leurs vacances. Depuis, certains d’entre eux peinent à regagner leurs pays d’accueil ainsi que leur travail. D’abord, c’était à cause du confinement et de la fermeture des frontières. Mais, aujourd’hui, ils dénoncent surtout la cherté des billets qui peuvent coûter jusqu’à 1 000 000 F CFA, regrette le député de la diaspora Mor Kane. ‘’Certains sont toujours coincés au Sénégal. Ils ne peuvent pas retourner, parce qu’ils n’ont pas de quoi se payer le billet d’avion. Lesquels coûtent entre 700 000 et 900 000 F CFA, parfois même 1 000 000, en fonction de la compagnie’’, fait-il remarquer.

Compte tenu de ces difficultés, signale le parlementaire, des démarches ont été entreprises pour demander au gouvernement de subventionner les billets. Dans ce cadre, le collectif des émigrés avait été auprès de certains khalifes généraux pour demander leur appui. ‘’Finalement, informe M. Kane, le gouvernement avait accédé à notre demande en subventionnant les billets. Malheureusement, ces subventions ne concernent que les Sénégalais devant rentrer en Italie. Nous estimons que c’est du deux poids, deux mesures. Nous sommes tous des Sénégalais. Il faut subventionner tout le monde ou laisser tout le monde’’.

A en croire le député, environ 3 000 Sénégalais, éparpillés dans les différentes régions du pays, seraient dans cette situation confuse. Il plaide : ‘’Je pense que l’Etat peut imputer sur les 12,5 milliards destinés à la diaspora pour aider ces gens qui sont dans le désarroi. D’autant plus que ces gens étaient inscrits sur la plateforme et n’ont rien reçu à ce jour.’’

Précisions du ministère des Affaires étrangères

Joint par ‘’EnQuête’’, le directeur des Sénégalais de l’extérieur tient d’abord à préciser ceci : ‘’Cette subvention accordée par le président de la République Macky Sall, entre dans le cadre de l'enveloppe dédiée à la diaspora avec le fonds Force-Covid-19. Donc, elle sera amputée dans l'enveloppe dédiée à l'Italie et gérée par le comité de gestion basé en Italie. Et pour preuve, la subvention sera remise aux ayants droit par l'ambassade du Sénégal en Italie.’’ Dès lors, renchérit M. Gaye, c’est la diaspora dans son intégralité qui a été prise en compte. ‘’Nul ne peut parler de rupture d'égalité, car la gestion est basée sur la transparence, l'efficience et la célérité’’, insiste-t-il.

Rassurant les émigrés sénégalais des autres pays d’accueil, le directeur des Sénégalais de l’extérieur déclare : ‘’Pour l'Espagne comme pour les autres pays, les discussions sont en cours.’’ Avant de préciser : ‘’A chaque pays ses spécificités et le rôle de l'Etat est d'évaluer en permanence la situation et de prendre les mesures qui s'imposent. Et c’est le cas avec les rapatriements de nos compatriotes résidant en Italie. C’est une mesure exceptionnelle d’un Etat qui cherche à apporter un soutien constant à sa diaspora.’’

Selon Amadou François Gaye, les 6 premiers vols de rapatriement de nos compatriotes, avec les vols organisés avec Air Sénégal (les 9, 12 et 16 juin 2020) ont concerné 752 personnes. Lesquelles bénéficieront toutes de cette subvention. ‘’Il leur suffira de prendre contact avec notre ambassade à Rome pour fournir les pièces justificatives de leur voyage dans ces vols en question, en prouvant, par des cachets, leur départ de Dakar et arrivée en Italie sur leur passeport’’.

Annonçant 6 autres vols prévus entre le 23 et le 30 juin 2020, M. Gaye renseigne que la subvention est de 200 euros (environ 131 000 F CFA). Aussi, rappelle-t-il, que ‘’des vols de rapatriement ont amené des compatriotes le week-end dernier du Gabon et du Cameroun. En début de semaine, des vols en provenance d'Abidjan, de Lomé, d’Accra et du Nigeria ont aussi ramené des compatriotes. Il s'y ajoute les compatriotes qui étaient bloqués en Mauritanie et qui ont été rapatriés lundi dernier’’.

Par ailleurs, informe M. Gaye, ‘’environ 200 mille Sénégalais de la diaspora résidant dans 142 pays se sont inscrits sur la plateforme dédiée’’.

MOR AMAR