Se disant commerçant, Sadibou Ndiaye, âgé de 23 ans, a comparu devant le tribunal des flagrants délits, pour avoir volé un véhicule, ainsi que Madiagne Tine à qui il l’a refourgué et Malang Sylla qu’il a désigné comme son complice.

S’attelant dans la ferraillerie, Sadibou Ndiaye arrivait à se procurer de petites quantités qu’il venait vendre à Madiagne Tine. Mais un jour, il y est allé fort, en volant un véhicule de marque Renault 19 de couleur noire, appartenant à une auto-école. En fait, il prenait son café tous les jours dans les parages et avait déjà étudié le terrain. Sadibou attendait juste le moment opportun pour remorquer la R19 à l’aide d’un autre véhicule.

Il l’a, par la suite, conduit chez son acheteur habituel de fer Madiagne Tine qui le lui a acheté à 200 mille francs CFA. Comme si cela ne suffisait pas, il est retourné au parking pour prendre un 4x4 qu’il avait dans sa ligne de mire. Mais, cette fois, il y a trouvé un vigile. Il a voulu usé de ruse en disant au gardien que c’était son oncle qui l’avait envoyé prendre ledit véhicule, mais ce dernier lui a demandé les papiers du véhicule puisqu’il ne le connaissait pas. Sachant que son coup avait foiré, il est parti.

Plus tard, le directeur de l’auto-école s’est aperçu de la disparition de la R19. Il a alors déposé une plainte ; et une enquête a été ouverte. Entendu durant l’enquête, le gardien du parking a souligné le passage de Sadibou et il a été arrêté.

Dans l’enquête préliminaire, ce dernier a confié aux enquêteurs qu’un certain Karim, qu’il avait aidé quand il était tombé en panne, l’avait sollicité pour vendre sa voiture, puisque celle-ci était dans un mauvais état et tombait souvent en panne. Un transport sur les lieux a été fait et Sadibou était incapable de les amener chez ce Karim. Ils parcouraient les ruelles et tournaient en rond jusqu’à ce qu’il tombe sur Malang Sylla qu’il a désigné comme étant Karim. Ce dernier a été arrêté ainsi que Madiagne Tine.

Ils ont tous les trois comparu devant le tribunal des flagrants délits pour vol avec un moyen de locomotion contre Sadibou, la complicité de ce chef imputée à Malang et le recel au ferrailleur Madiagne. À la barre, Sadibou pointe toujours du doigt Malang et revient sur ses déclarations durant l’enquête où il avait fini par reconnaitre qu’il y est retourné pour voler le 4x4, mais maintient toujours sa déclaration selon laquelle Malang, qui lui a donné le faux nom de Karim, l’avait chargé de vendre sa voiture et qu’en échange, il lui a donné 7 mille francs pour sa commission. Alors que Malang jure ne pas connaitre Sadibou et ne l’avoir jamais vu de sa vie.

Pour le mis en cause qui a comparu pour le recel, il atteste ignorer que la voiture était le fruit d’un vol. Son conseil a trouvé que le prix d’acquisition est très juste et que son client ignorait la provenance frauduleuse de la voiture. Il a sollicité la relaxe.

Au final, Madiagne et Malang ont été relaxés. Sadibou a été reconnu coupable et condamné à une peine de 2 ans dont 3 mois ferme. Les intérêts de la partie civile lui sont réservés.

Fama Tall