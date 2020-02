La chambre criminelle a statué hier sur le sort de Doudou Ndoye, Arona Amadou Sow et Pape Mor Djité. Ils avaient comparu, le 4 février, pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec usage de moyen de locomotion et le dernier nommé pour recel de malfaiteurs et évasion.

Doudou et Arona, reconnus coupables, ont été condamnés à une peine de 5 ans ferme chacun, alors que Pape Djité a été acquitté du chef de recel de biens, mais reconnu coupable de recel de malfaiteurs et d’évasion. Ainsi, Djité a écopé d’une peine de 10 ans et ils sont contraints à payer solidairement la somme de 10 millions de francs CFA à Moustapha Sylla.

Pour rappel, ce dernier, sortant de l’agence Orabank de l’avenue Jean Jaurès, s’est vu arracher son sac contenant 250 mille euros par deux individus à bord d’un scooter. Le cambiste a fait sa déposition à la police et les malfaiteurs ont été appréhendés de retour de leur cavale en Mauritanie où ils ont créché chez Pape Djité qui s’était évadé de prison.