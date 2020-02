La chambre criminelle de Kolda a condamné, hier, Amadou Sow, récidiviste, à passer 10 bonnes années en prison. A sa sortie de la citadelle du silence, il va payer la somme de 100 mille francs à la victime Moussa Kanté.

Amadou Sow fait partie d’un duo de voleurs qui écumaient la zone de Vélingara. L’accusé et son acolyte s’étaient spécialisés dans le vol de motos. Amadou Sow avait été condamné, en 2016, à Vélingara, à passer 6 mois d’emprisonnement ferme pour vol de bétail. Ce séjour en prison ne lui pas servi de leçon. Après avoir humé l’air de la liberté, il s’est acoquiné avec d’autres malfrats pour dépouiller les honnêtes gens. Il a été arrêté en 2017 et envoyé en prison. Le jour de son arrestation, ce berger était en compagnie de son ami Ousmane Sow. Après avoir pris quelques verres de l’alcool, ils ont quitté Vélingara pour Saré Nagué où Ousmane Sow, dit-il, devait recouvrer une créance de 80 mille francs CFA auprès d’un certain Sékou. Pour s’y rendre, ils ont loué les services de Moussa Kanté, conducteur de moto, moyennant 4 000 F CFA. Mais à mi-parcours, Amadou Sow et Ousmane ont attaqué le motocycliste.

‘’Ousmane m’a étranglé et son ami Amadou Sow, qui avait par-devers lui un coupe-coupe, m’a donné deux coups. L’un à la main droite et l’autre au flanc. Sentant qu’ils risquaient de me tuer, j’ai pris la fuite. Arrivée à Vélingara, j’ai informé mes camarades qui m’ont aidé à poursuivre les malfrats. Ils avaient des difficultés pour allumer la moto. Et lorsqu’Ousmane nous a vus, il a pris la fuite, en laissant son ami Amadou Sow en état d’ivresse. C’est ainsi que nous avons pu le maitriser et le conduire à la brigade de gendarmerie’’, a expliqué Moussa Kanté devant la chambre criminelle.

Interrogé, l’accusé a balayé d’un revers de main toutes ces accusations. ‘’Je n’avais pas l’intention de voler la moto. C’est mon ami Ousmane qui voulait qu’on prenne la moto ; je lui ai dit non. C’est pourquoi, lorsqu’il a vu les motos venir, il a pris la poudre d’escampette, en me laissant sur les lieux. Et comme je n’avais pas l’intention de voler, je suis resté jusqu’à l’arrivée de Moussa Kanté et ses amis’’.

A la question de savoir s’il avait administré des coups de coupe-coupe à la victime et pourquoi, l’accusé a répondu ‘’Oui. C’est parce qu’il voulait s’attaquer à nous, en brandissant son antivol. J’ai sorti mon coupe-coupe, avant de lui asséner deux coups’’. Le juge a voulu savoir pourquoi il circule avec un coupe-coupe. ‘’Je suis un berger et un ‘téfanqué’. Donc, je ne peux pas sortir sans coupe-coupe’’, a-t-il soutenu.

Le procureur a requis 15 ans de travaux forcés

Après avoir écouté avec attention les réponses de l’accusé, le ministère public a requis 15 ans de travaux forcés. Parce que, dit-il, il avait reconnu les crimes à l’enquête préliminaire et devant le juge d’instruction. ‘’Pour échapper à la sanction pénale, il tente de nier les faits’’, a-t-il déclaré.

L’avocat de l’accusé, Me Kaoussou Bodian, a pris le contrepied de ce réquisitoire et demandé l’acquittement pur et simple de son client. Il considère qu’il n’a pas reconnu les chefs d’accusation. ‘’Mon client n’avait pas l’intention de voler la moto. Pour preuve, s’il voulait voler la moto, il allait tout bonnement partir avec, au moment où la victime a abandonné sa moto. Mais cela n’a pas été le cas’’, a-t-il expliqué.

In fine, Amadou Sow a été condamné à 10 ans de travaux forcés pour vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme.

EMMANUEL BOUBA YANGA