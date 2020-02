Amy Dièye, Awa et Astou Dione sont trois femmes de ménage qui ont décidé, un beau jour, de dévaliser leur employeur. Elles ont emporté des numéraires et bijoux d’une valeur de 124 millions. Le tribunal des flagrants délits ne leur a fait aucun cadeau, hier.

Après 15 années de bons et loyaux services chez leur employeur, Amy Dièye, Awa et Astou Dione, trois femmes de ménage qui percevaient chacune 90 mille par mois, ont décidé de dévaliser leur employeur. Elles disent qu’elles se sentaient exploitées. Elles sont parties avec le contenu des deux coffres de leur patron contenant des numéraires en dollars, euros et dirhams, ainsi que des bijoux en diamant, or et argent, sans oublier les documents administratifs. Le préjudice est estimé à 124 millions de F CFA. Le coup a été monté dans l’après-midi du jour où elles sont passées à l'acte.

Hier, devant le tribunal des flagrants délits, Awa Dièye a confessé qu’elles ont attendu que leur patron aille à un dîner, pour commettre leur forfait. Elles ont coupé le disjoncteur, afin d'éviter les caméras de surveillance, et emporté les coffres chez elles. Tout en ignorant leur contenu, elles avaient l'intime conviction que c’était de l'argent.

Après ses aveux, son avocat, Me Mor Samb, a soutenu qu'il n'y a pas eu d'effraction, puisque rien n'a été cassé. Il a demandé une application bienveillante de la loi. Son mari Birame Ndiaye, qui a comparu pour recel, a déclaré être rentré, le lendemain matin, d'un voyage et qu'il a été arrêté, à la minute où il a posé pied chez lui.

Ses deux acolytes, Awa et Astou Dione, ont également tenu le même discours, tout en présentant leur mea culpa au tribunal. Leur conseil, Me Baba Diop a, également, sollicité la bienveillance du tribunal. ‘’Elles étaient dans la maison, car c'est leur lieu de travail. Donc, les circonstances de vol et de réunion doivent être écartées, de même que l'association de malfaiteurs‘’, a-t-il plaidé.

Le gardien, prévenu pour complicité, a soutenu qu’il n’était au courant de rien et qu'il n'a jamais reçu l’ordre de les fouiller, d'autant plus qu'elles recevaient souvent des cadeaux du patron.

Le parquet, convaincu de la culpabilité des trois femmes de ménage, a requis une peine de 2 ans ferme et a demandé la relaxe de Birame et d’Ibrahima.

Le tribunal a suivi ce réquisitoire en condamnant Amy Dièye, Awa et Astou Dione à une peine ferme de 2 ans. Birame Ndiaye et Ibrahima Ly ont été renvoyés des fins de la poursuite. Il a aussi donné acte à la partie civile de ce qu'elle ne réclame rien.

FAMA TALL