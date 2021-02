Des malfrats ont visité, ce weekend, le lycée d’enseignement général (Leg) et l’école élémentaire Notre-Dame des Victoires de Diourbel. Ils ont emporté des sommes d’argent.

Des visiteurs hors du commun sont entrés, ce weekend, au lycée d’enseignement général de Diourbel. ‘’Ce matin (hier) à 7 h, le censeur a constaté que son bureau a été visité. Il a fait le tour et a vu que le grillage a été enlevé. Le bureau de l'intendant a été aussi ouvert. Ainsi, c’est lui qui a constaté le cambriolage’’, a expliqué le proviseur du lycée, Seyba Dembélé. Dans le bureau de l'intendant, le coffre est défoncé et la somme de 590 400 F CFA a été emportée. Dans le bureau du censeur, les tiroirs ont été vidés, les documents dispersés au sol. Mais rien n’y a été pris. Du moins, pour l’instant, c’est le constat fait. Manifestement, les cambrioleurs cherchaient de l'argent, parce qu'il y avait des ordinateurs fixes et des ordinateurs portables qui n'ont pas été emportés.

Dans cet établissement, il y a deux ans, il a été constaté le vol d’un ordinateur au niveau de la surveillance des classes de seconde. Le bureau est un peu excentré. Cet établissement dispose d’un seul veilleur de nuit, ce qui est très insuffisant. C’est la raison pour laquelle le proviseur compte discuter avec le CGE (Conseil de gestion de l'établissement) pour renforcer la sécurité.

Les voleurs ont également été à l’école élémentaire Notre-Dame des Victoires. « On est venu ce matin (hier) et à notre grande surprise, la porte était entrouverte et les placards ont été vidés. Pratiquement, la personne cherchait de l’argent. Il y avait une seule porte ouverte. L’argent était constitué de versement et d’autres recettes connexes. D’habitude, on ne gardait pas de l’argent ici. Mais comme on dit, à chaque chose, malheur est bon’’, a déclaré le directeur Joseph Sobel Ngom.

Des sources proches de l’école confient que c’est une somme avoisinant les 500 000 F CFA qui a été emportée par les voleurs. Des plaintes ont été déposées par les responsables de ces établissements au niveau de la police.

Boucar Aliou Diallo