C’est dans une ambiance morose que l’Assemblée nationale a voté, hier, la loi d’habilitation permettant au chef de l’Etat de prendre, durant trois mois, des mesures relevant du domaine de la loi.

Le coronavirus dicte sa loi partout. Ainsi, le fonctionnement des institutions n’est pas en reste, dans les mesures de restriction. Pour preuve, hier, l’Assemblée nationale a travaillé dans une ambiance inhabituelle. Ainsi, sur les 165 députés, seuls 33 ont été présents avec des membres du gouvernement. En plus du respect de la distance sociale, certains ont porté des masques de protection. Dans cette situation particulière, trois orateurs se sont succédé au perchoir pour représenter les différents groupes : majorité, opposition et non-inscrits. Ainsi, les débats de contradiction ont fait place à une volonté de combattre l’ennemi commun : le coronavirus. Le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie a assuré, à ce propos, que l’opposition votera ce projet de loi pour montrer son engagement dans cette lutte. Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly a cependant ajouté qu’il est impératif que l’Etat fasse parvenir de l’aide aux nécessiteux sans parti pris.

‘’Il faut penser aux couches défavorisées, celles qui vivent dans la banlieue où dans les régions périphériques. Il faut soutenir les pêcheurs, agriculteurs et surtout les immigrés en confinement dans leurs pays d’accueil, dont les parents au Sénégal seront dans le besoin’’.

Selon le libéral, la nation a besoin de se mobiliser comme un seul homme et d’agir de façon inclusive. Il estime ainsi que le suivi et le contrôle de la gestion de cette crise devront être mis en avant. Serigne Cheikh Mbacké a également plaidé pour des tests massifs, afin d’accélérer la lutte contre la pandémie, car, croit-il savoir, des malades sont parmi la population. Le responsable du Parti démocratique sénégalais a enfin appelé à plus de rigueur et de discipline dans les comportements de tous les jours des citoyens.

Dans le même sillage, le président du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) s’est inquiété de la gravité de la situation et de l’évolution des cas positifs au Sénégal. Comme le président du groupe parlementaire de l’opposition, le représentant des non-inscrits est pour des tests à grande échelle. ‘’Nous sommes d’accord que les tests ne se font pas de façon systématique, il y a un tout petit nombre qui est testé. Si avec 100 personnes, on se retrouve avec 20 cas positifs, cela veut dire que si les Sénégalais avaient été testés normalement, on se retrouverait avec plusieurs milliers de cas positifs. En réalité, nous ne savons pas qui est malade et qui ne l’est pas. Personne ne sait s’il est atteint où pas’’, fait remarquer Issa Sall.

D’après lui, les cas importés vont disparaître bientôt pour laisser la place aux cas contacts. La solution, pour éviter des contaminations, aux yeux du candidat à la Présidentielle de 2019, est de procéder à l’auto-confinement. ‘’Nous devons apprendre des autres pour éviter de vivre les mêmes ravages. J’en appelle à la cohésion nationale, à la solidarité et à l’observation des mesures d’hygiène’’, a-t-il lancé.

Issa Sall n’a pas manqué de féliciter le personnel de santé qui, dit-il, doit être prioritaire en matière d’équipement et de bonnes conditions de travail. À l’entame de sa prise de parole, Issa Sall a demandé à ses collègues d’observer une minute de silence, afin de prier pour la mémoire du défunt Pape Diouf, première victime de la Covid-19 au Sénégal.

Aymérou Gning : ‘’Les décisions engagent tous les députés’’

Le président du groupe parlementaire de la majorité rassure, pour sa part, que l’Assemblée nationale a respecté toutes les règles, dans cette plénière restreinte. Mieux, Aymérou Gning précise que les décisions qui seront prises à l’issue de ces travaux vont engager les 165 députés de l’Assemblée nationale. ‘’Nous ne sommes plus dans le temps de l’urgence, mais celui de la nécessité historique qui impose que tous soient mobilisés au service de la patrie’’. Le successeur de Moustapha Diakhaté rassure que la répartition les aides se fera dans la transparence, afin qu’aucun Sénégalais ne soit laissé en rade.

‘’Macky Sall, en quête de solution pour combattre l’ennemie suprême du moment, qui est le Covid-19, nous interpelle et nous invite à partager avec lui ce grand combat, en sollicitant notre Assemblée à voter la présente loi d’habilitation. Le chef de l’Etat est dans le respect des valeurs et principes de la République, en s’adressant à la représentation nationale pour une question de la plus haute importance’’, a poursuivi le parlementaire.

Le représentant du gouvernement, Me Malick Sall, s’est félicité de la réaction de toutes les composantes de l’Assemblée nationale. Pour le ministre de la Justice, les enjeux sont compris, les nécessités aussi, de même que les dangers. ‘’Quand la situation l’exige, il faut se serrer les coudes pour faire bloc et quand les choses redeviendront normales, nous recommencerons nos chamailleries. Vos préoccupations relatives à nos parents émigrés, paysans ou simples démunies seront prises en compte à 100 % et vous allez le voir dans la pratique’’, indique Me Sall.

MOUSTAPHA NIASSE (PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE) ‘’Notre institution a déjà contribué à hauteur de 50 millions de francs’’ Le président de l’Assemblée nationale a profité du vote de la loi d’habilitation pour faire passer un message de l’institution parlementaire sur la crise sanitaire. Moustapha Niasse a profité de l’occasion pour annoncer la contribution du parlement au fonds Force Covid-19. L’Assemblée nationale n’est pas en reste, dans la mobilisation des fonds pour faire face au coronavirus. Moustapha Niasse a annoncé, hier, à ce propos, que l’institution parlementaire a déjà contribué à hauteur de 50 millions de F CFA pour le fonds dénommé Force Covid-19. ‘’À la fin de la séance, je remettrais ce chèque au ministre de la Justice, Garde des Sceaux et au ministre du Travail, en relation avec les Institutions’’, a-t-il fait savoir hier lors du vote de la loi d’habilitation. Depuis des semaines, a ajouté Moustapha Niasse, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, le corps médical, les forces de défense et de Sécurité, les partis politiques, les chefs religieux, les chefs coutumiers et tous les segments de la population s’emploient à contribuer, chacun dans ses domaines de compétence, à surmonter l’épreuve, avec une détermination et une abnégation exemplaires. Le projet de loi n°09/2020 a été voté au sein d’une institution clairsemée due aux mesures de restrictions recommandées par les autorités sanitaires. ‘’La procédure qui a été à l’origine de la configuration exceptionnelle de cet hémicycle et du nombre restreint de députés participant à cette plénière est l’expression de notre volonté commune de contribuer à l’effort de sensibilisation, dans une approche à la fois pédagogique et conformément aux dispositions de la loi. Je salue en votre nom la réaction des honorables collègues qui, dans leur diversité, ont fait bloc autour des objectifs ainsi définis’’, a souligné le leader de l’Alliance des forces de progrès (AFP). Moustapha Niasse n’a pas manqué de rappeler toutes les initiatives prises par le chef de l’Etat pour faire face à cette crise, en déclarant l’Etat d’urgence. Ainsi, pour le président de l’Assemblée nationale, il convient de compléter cet arsenal juridique et réglementaire par une loi d’habilitation qui permette d’étendre les pouvoirs du président de la République, aux fins de lui donner tous les outils que requiert le contexte exceptionnel. ‘’C’est dans cet esprit que j’ai reçu, conformément à l’article 77 de la loi fondamentale, le décret n°2020-878 du 26 mars 2020 ordonnant la présentation à l’Assemblée nationale du projet de loi habilitant le président de la République à prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie de la Covid-19’’, a indiqué le président de l’Assemblée nationale.

HABIBATOU TRAORE