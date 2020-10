Fatim Sira Fall et Ibrahima Faty ont comparu devant la barre du tribunal hier. Ils sont accusés d’avoir dépouillé, à hauteur de 8 millions de francs CFA, le directeur d’Africa 7 TV, Alioune Ndiaye.

Ibrahima Faty et Fatim Sira Fall comparaissaient, hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il leur est reproché le chef d’escroquerie portant sur le montant de 8 millions de francs CFA, au préjudice du journaliste et directeur d’Africa TV Alioune Ndiaye. Des faits que les mis en cause ont réfuté, imputant la responsabilité au plaignant.

Selon eux, sur un nombre déterminé de véhicules, celui-ci a choisi une Kia Sportage, objet du litige.

Il y a de cela deux mois, Alioune Ndiaye, voulant acquérir un véhicule, a été mis en rapport avec le nommé Ibrahima Faty qui travaille pour le compte de Fatim Sira Fall. La partie civile, portant son choix sur un véhicule, a déboursé 8 millions de francs CFA le jeudi 20 août. Le lendemain, alors qu’il essayait son nouveau joyau, il constate qu’il comporte trois failles. Sur ces entrefaites, il contacte la dame Fatim Sira Fall qui va le mettre en rapport avec son mécanicien. Mais le plaignant sera surpris d’apprendre par ce dernier que la voiture exportée a fait l’objet d’un accident.

Découragé, Alioune Ndiaye recontacte la propriétaire de la voiture afin d’annuler la transaction. Ce que cette dernière refuse arguant que la procédure de vente a été déjà enclenchée.

Face aux magistrats, Alioune Ndiaye précise qu’il a payé cash, car il avait confiance en ses vendeurs. ‘’En conduisant le véhicule, en moins de 3 heures, j’ai constaté trois pannes. La voiture était déséquilibrée et on devait changer les plaquettes’’, déclare-t-il. A l’en croire, il n’a jamais reçu d’acte de vente. En plus, le CMC ne lui a jamais été présenté. ‘’Ils ont délibérément cachés les failles du véhicule’’, a-t-il martelé.

Ce que contestent avec véhémence Ibrahima Faty et Fatim Sira Fall. Le premier cité affirme qu’avant la conclusion de la vente, il avait demandé au sieur Ndiaye de faire vérifier l’état du véhicule par un mécanicien de confiance. Ce que la partie civile n’a pas jugé nécessaire de faire, si l’on se fie à ses propos. Pour sa part, Fatim Sira Fall, qui dit ignorer comment la vente a été conclue, réaffirme devant les juges qu’elle ne peut plus remettre à l’acquéreur du véhicule son argent, car la vente est d’ores et déjà conclue. ‘’Après avoir reçu l’argent, j’ai entamé la procédure. L’acte de vente, on l’a déjà reçu’’, se justifie-t-elle.

Dans sa plaidoirie, le conseil de la partie civile s’est offusqué de l’attitude ‘’arrogante’’ de la prévenue qui refuse de restituer à son client son argent. Selon la robe noire, la prévenue a sciemment omis de dire à Alioune Ndiaye que la voiture a fait l’objet d’un accident aux USA. L’avocat a, à cet effet, demandé la somme de 10 millions de francs CFA pour dédommager son client.

A la suite du parquet qui a requis l’application de la loi pénale, le conseil de la défense a sollicité le renvoi de ses clients des fins de la poursuite. Répondant à son confrère sur la remarque faite à sa cliente, le conseil de la défense soutient : ‘’La partie civile qui traite ma cliente d’arrogante n’ignore pas que c’est son client lui-même qui est arrogant, en menaçant mes clients. Il a usé de ses connaissances pour faire atterrir l’affaire devant vous. Mes clients ont été persécutés et traités comme des escrocs.’’

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 27 octobre prochain.