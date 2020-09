Un an après son départ de Rennes pour Watford, Ismaïla Sarr (22 ans) pourrait encore changer d'air cet été. La relégation des Hornets en Championship (D2 anglaise) et le potentiel de l'international sénégalais ouvrent la porte à un transfert. Son absence lors des quatre premiers matchs de la saison laisse penser que les Hornets sont vendeurs mais pas à n'importe quel prix.

Le club de la banlieue de Londres veut récupérer sa mise de 30 millions d'euros dépensés l'été dernier et plus encore. Selon The Athletic, le prix de l'ancien Messin serait fixé entre 40 et 50 millions de livres (soit 43 et 54 millions d'euros). Liverpool s'est récemment montré intéressé avant de jeter son dévolu sur le Portugais Diogo Jota. La piste des Reds pourrait donc être refermée mais d'autres restent ouvertes.

Dans l'idéal, l'entourage du joueur et le club visent une équipe membre du Top 6 de la Premier League. Manchester United ferait partie des courtisans potentiels mais vise en priorité Jadon Sancho (Dortmund). En cas d'échec sur ce dossier, la cote de Sarr pourrait remonter en flèche du côté d'Old Trafford. Car ailleurs chez les gros, les places semblent déjà occupées. Manchester City et Chelsea sont très bien pourvus, Tottenham vient de se faire prêter Gareth Bale et Arsenal s'est renforcé avec Willian.

La porte semble aussi fermée parmi les outsiders comme Everton ou Wolverhampton. Leicester pourrait s'intéresser à son cas puisque Demarai Gray ne souhaite pas prolonger. Mais le prix serait trop élevé. Crystal Palace, intéressé par son profil en 2019, ne bougera pas à moins d'un départ de Wilfried Zaha. Auteur de six buts en 30 matchs de Premier League la saison dernière, Sarr pourrait poursuivre l'aventure en Angleterre par un passage en deuxième division. A moins d'une offre avant la clôture du mercato le 5 octobre.