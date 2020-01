Le nouveau statut de Ballon d’or africain, dont Sadio Mané a été auréolé cette semaine, n’a pas déteint sur sa dynamique de performance. L’international sénégalais a rendu une copie correcte, lors de la victoire (0-1) de Liverpool, samedi, face à Tottenham de José Mourinho. Ce 20e succès permet aux Reds de compter 61 pts, après 21 journées de championnat disputées, soit le plus grand rendement jamais réalisé sur une seule saison parmi les 5 grands championnats européens.

Liverpool est toujours invaincu en Premier League. Sadio Mané, nouveau Ballon d’or africain, et ses coéquipiers ont remporté leur 20e victoire (0-1) sur le terrain de Tottenham, pour le compte de la 22e journée. L’unique but de la partie a été marqué par Roberto Firmino (37e) sur une passe de Mohamed Salah. Ce succès permet aux Reds de compter 61 points pour 21 journées de championnat disputées. Comme le rapporte Opta, il s'agit du plus grand nombre de points enregistrés après 21 matches sur une seule saison parmi les 5 grands championnats européens.

Même s’il n’a pas marqué, Sadio Mané reste le meilleur buteur de Liverpool en Premier League, avec 11 réalisations et 6 passes décisives. Le meilleur joueur africain de la saison écoulée a comme d’habitude joué pleinement sa partition, lors de la victoire de son équipe contre les Spurs, en se mettant au service du collectif. Aligné sur l’aile gauche, comme à l’accoutumée, dans le trident offensif avec Salah et Firmino, sa première mi-temps se résume en un rôle de point d’appui. Il a essayé de casser les lignes par des passes souvent réussies. C’est le cas pour Mohamed Salah (19e) et Robertson (21e) qui ont été servis par le Sénégalais. Mais, à chaque fois, les défenseurs adverses ont été vigilants. Dans une première mi-temps globalement dominée par Liverpool, Mané se crée sa première occasion à la 34e mn, tout juste avant l’ouverture du score. Malheureusement, sa tentative de volée, sur une passe de Firmino, passe au-dessus du cadre.

En seconde période, la physionomie du match change entre les deux finalistes de la dernière édition de la Ligue des champions remportée par les Reds. L’enfant de Bambali est de plus en plus remuant avec des combinaisons avec Andrew Robertson sur le côté gauche de l’attaque de Liverpool. L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot a aussi été présent dans le jeu défensif. Il a été l’auteur de plusieurs replis défensifs, réussissant à gêner, voire annihiler des phases de contre-attaque des hommes de José Mourinho.

A neuf minutes de la fin de la rencontre, Klopp décide de faire souffler son n°10. Sans doute une décision motivée par les péripéties de la semaine chargée du Sénégalais, riche en émotions et surtout en efforts fournis. Sa prestation est créditée d’une note de 6/10 par le site de ‘’France Football’’.

Ismaïla Sarr retrouve des couleurs à Watford

Watford peut souffler, après sa victoire (3-0) lors de son déplacement à Bournemouth. Grâce à ce 5e succès en championnat, les Hornets sortent de la zone rouge, passant de la 19e à la 17e place (22 pts). A l’image de son club, Ismaïla Sarr (3 buts marqués en 15 matches) retrouve des couleurs. L’excentré des Lions a signé, ce dimanche, sa 10e titularisation en Premier League. Aligné sur le côté droit de l’attaque de Watford, l’ancien Rennais a fait des misères à la défense de Bournemouth. C’est de lui qu’est venu le premier but des Hornets. Après avoir amorti de la poitrine une mauvaise relance du portier adverse Travers, il envoie une passe millimétrée à Abdoulaye Doucouré qui bat le gardien d’une frappe puissante du pied droit (42e).

En seconde période, Sarr dans ses œuvres a mené brillamment l’action pour le 2e but. Ayant pris de vitesse son vis-à-vis sur le flanc droit, puis éliminé un autre d’un crochet dans la surface de réparation, il effectue un centre en retrait repris par Doucouré, qui est contré par la défense de Bournemouth. Le ballon arrive sur le pied droit du capitaine Troy Deeney qui l’envoie au fond des filets (2-0, 65e). Ismaïla Sarr est remplacé à huit minutes (82e) de la fin du temps réglementaire par Pereyra, auteur du 3-0 de Watford dans les arrêts de jeu (90e, +2).

Famara Diédhiou et Sada Thioub buteurs

Sada Thioub s’est illustré, ce week-end, en Ligue 1 française, en ouvrant son compteur-buts cette saison avec son nouveau club. Il a ouvert le score pour le Sco d’Angers (37e) lors du match nul (1-1) contre Nice, samedi. Un but magnifique. Suite à un déboulé sur l’aile droite, il élimine deux joueurs, effectue un une-deux avec Mangani avant d’enrouler sa frappe. Malheureusement, les Niçois ont égalisé dans les arrêts de jeu (45e, +4) par Cyprien sur penalty.

Un autre attaquant sénégalais s’est fait remarquer en Championship anglaise (2e division). Il s’agit de Famara Diédhiou qui a inscrit son 9e but de la saison (77e) lors de la victoire (2-0) de Bristol City, en match comptant pour la 27e journée sur le terrain de Wigan. Deux minutes plus tôt (75e), l’attaquant sénégalais a servi une passe décisive à Paterson pour l’ouverture du score. Bristol occupe le 9e rang (41 pts) de la Championship, à 12 longueurs du leader West Bromwich Albion (53 pts).

MAMADOU DIALLO (STAGIAIRE)