WhatsApp rassure ses utilisateurs en Afrique francophone. Revenant sur sa politique de confidentialité, il rappelle à ses utilisateurs son impossibilité à lire et écouter leurs appels avec leurs amis, leurs familles et leurs collègues de travail.

Le communiqué que nous avons exploité rappelle que cela est tout aussi valable pour Facebook. Outre cela, WhatsApp fait savoir qu’il n’a pas non plus la possibilité de conserver les historiques des destinataires de messages ou des appels.

‘’Développée pour offrir la possibilité de communiquer de manière privée, l’application permet d’avoir des conversations entièrement confidentielles’’, lit-on dans le document. Pour gagner davantage la confiance de ses utilisateurs, le document renseigne que le partage de la localisation sur WhatsApp et sur Facebook ‘’demeure secret’’. ‘’Lorsque vous partagez votre localisation avec quelqu’un sur WhatsApp, votre localisation est protégée par le chiffrement de bout en bout’’.

En ce qui concerne la ‘’rumeur’’ quant au partage entre WhatsApp et Facebook, l’équivoque est levé. D’après le communiqué, le réseau social ne partage pas les contacts de ses utilisateurs avec Facebook. C’est lorsque l’utilisateur donne sa permission que l’application de messagerie accède ‘’uniquement’’ aux numéros de téléphone du carnet d’adresses du client, afin que l’envoi de message soit plus ‘’rapide’’ et plus ‘’fiable’’. Les discussions de groupe restent également protégées.