Barré par une forte concurrence et plus vraiment en odeur de sainteté à l'Atletico Madrid, Diego Costa (32 ans, 7 apparitions et 2 buts en Liga cette saison) a résilié son contrat avec les Colchoneros, et de nombreuses formations devraient maintenant solliciter l'Espagnol afin de le faire signer librement. À commencer par Wolverhampton.

Les Wolves, qui ont récemment perdu leur buteur Raul Jiménez pour une longue durée après sa fracture du crâne, vont ainsi se rapprocher de l'international espagnol et lui proposer un contrat selon les informations du Times. Pour Costa, ce sera également l'occasion de retrouver un championnat qu'il connaît bien, la Premier League, vue et vaincue en 2015 et 2017 avec Chelsea, où il a joué de 2014 à 2017.