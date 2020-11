Wolverhampton joue avec les nerfs d'Adama Traoré (24 ans, 8 apparitions en Premier League cette saison). Après avoir essuyé le refus du puissant ailier de prolonger son contrat, en dépit d'un salaire annuel de 4 M€ proposé, le club anglais a visiblement décidé de pénaliser l'international espagnol, qui ne cesse de voir son temps de jeu baisser.

L'ancien de la Masia a perdu sa place dans le onze au profit de Daniel Podence et commence à s'agacer. "Adama pense que cela peut faire partie d'une stratégie pour le pousser à signer ce nouveau contrat, mais il ne le veut pas. Alors c'est pourquoi il pense qu'il n'est pas dans l'équipe.

Il est un peu contrarié, pour être honnête", a annoncé un proche de Troaré, auprès du site The Athletic. Une situation qui ne pourra pas durer, et pour laquelle deux scénarios se dégagent à court terme. Soit Wolverhampton revoit son offre à la hausse et Traoré acceptera de prolonger. Soit le joueur sous contrat jusqu'en 2023 refuse tout effort et sera vendu dans les prochains mois pour une somme avoisinant les 40 M€. Affaire à suivre.