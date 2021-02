Dans de nombreuses sociétés africaines, la transmission de l’information et le transfert des connaissances ainsi que la circulation des savoirs se font par voie orale. Au-delà des écrits, ‘’on accède à l’histoire grâce à la parole. C’est dans cette volonté de prolonger cette tradition en l’adaptant au monde moderne et digital que le Goethe Institut-Sénégal a décidé de développer un projet de podcast sur l’histoire du Sénégal intitulé ‘Xam sa démb, Xam sa tey’’ (Connais ton passé pour connaître ton présent)’’, selon le communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’.

Les podcasts sont ‘’constitués de petites histoires réalisées sous forme de séries scénarisées dans une volonté de garder la forme traditionnelle de transmission, tout en donnant envie à la nouvelle génération d’écouter des récits’’. Les podcasts sont élaborés en français et en wolof, afin de ’’contribuer à la conservation des langues nationales et de permettre à ceux qui ne comprendraient pas le français d’avoir néanmoins accès à leur histoire’’, d’après un communiqué du Goethe Institut reçu à ‘’EnQuête’’.

...Selon le Goethe Institut-Sénégal, l’objectif du projet est de rendre accessible à la grande majorité des textes scientifiques écrits avec une rigueur universitaire. ‘’ Par la mise en lumière de quelques dates et faits repères de l’histoire du Sénégal, ces podcasts permettront aux jeunes de mieux connaitre leur propre histoire, de se ressourcer et d’ainsi mieux connaitre leur passé afin d’appréhender au mieux leur présent’’, explique-t-on. L’écriture et le travail de conception des podcasts ont été réalisés par un comité scientifique qui s’est basé sur les documents fournis par les Archives nationales du Sénégal. Le professeur Ibrahima Wane a produit les textes sur la base de ces recherches scientifiques.

Le conteur et écrivain, Dr Massamba Guèye, est le narrateur de ces histoires. Il a transformé les textes scientifiques en narrations, en histoires à conter. Chaque mardi et vendredi, un nouveau podcast sera disponible sur le site du Goethe Institut-Sénégal et sur Souncloud. Les podcasts mis en ligne sont alors ‘’destinés à être diffusés dans les écoles, les bibliothèques et les musées’’, selon le communiqué.