B. Baldé, le présumé meurtrier d’El Hadj Mbaye, la nuit du samedi au dimanche derniers, s’est livré hier à la police de Yeumbeul. La Direction de la police technique et scientifique a été saisie pour la reconstitution des faits.

Après 5 jours de cavale, alors qu’il était vivement recherché par les limiers de la police de Yeumbeul, pour le meurtre d’El Hadj Mbaye, le principal suspect s’est livré hier à la police pour se constituer prisonnier. Selon nos informations, B. Baldé alias ‘’Vieux Ndiol’’, âgé de 29 ans, s'est finalement présenté, après l’arrestation de sa mère. Qui, informe-t-on, a été perdue par son journal d'appel. Elle était gardée à vue pour recel de malfaiteur et complicité de délit de fuite.

Le drame a eu lieu dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 octobre aux environs de 21 h à Aïnoumady 1, un quartier populaire de la commune de Yeumbeul-Nord. Une bande d’agresseurs s’est précipitée sur la victime pour lui subtiliser son téléphone portable. Celle-ci a refusé d’obtempérer. Une vive altercation a éclaté entre les malfaiteurs et la victime, puis une bagarre. Lors de cette rixe, qui a eu lieu non loin d’une maison abandonnée, El Hadj Mbaye a reçu plusieurs coups d’un objet pointu au cou et à la poitrine, qui a atteint ses poumons. Il s’est affalé, puis s’est vidé de son sang, sous le regard impuissant des riverains.

La dépouille a été acheminée dans un établissement sanitaire de la place par les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, où une autopsie a été pratiquée. Les résultats renseignent qu’il est mort à la suite de "plaies thoraciques pénétrantes avec lésions vasculaires et pulmonaires gauches et hémorragie de grande abondance à la suite de coups et blessures par arme blanche’’. L’enquête diligentée a permis d’élucider ce crime qui alimente les débats dans cette partie du département de Pikine.

Dans le cadre de cette enquête, précisent nos interlocuteurs, la Direction de la police technique et scientifique a été saisie pour la reconstitution des faits. Elle permettra, lors du procès, de mettre le prévenu dos au mur et ses déclarations à l’épreuve, en faisant émerger des contradictions, s’il nie les faits. Des photographies prises par les policiers ont été versées dans le dossier pour lever des doutes sur des questions techniques. Ce travail, enfin, permettra de vérifier la thèse des uns et des autres, les confronter et les mettre en contradiction.

Le défunt, qui était âgé de 29 ans, était marchand de profession. Il laisse derrière lui un enfant.

CHEIKH THIAM