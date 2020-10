Youssou Ndour 

C’est une nouvelle consécration pour notre You national. Le leader du Super Etoile a encore été honoré sur le plan international, avec son élection comme membre de l’Académie royale de musique de Suède (ARMS). Cette dernière a été fondée en 1771 par Gustave III. Elle est une association indépendante qui vise à promouvoir le développement de la musique, tant sur un plan culturel et artistique que scientifique et éducatif.

Aussitôt après cette nomination, le Roi du mbalakh a soutenu avoir appris cette nouvelle avec fierté. "C’est avec un immense plaisir et une très grande humilité que j'apprends ma promotion pour intégrer la prestigieuse Académie royale de musique de Suède. C'est une fierté, un pas de plus pour l'Afrique, mais surtout une motivation supplémentaire", écrit-il sur sa page Facebook.