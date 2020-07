La ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire était, hier, à Baba Garage. Zahra Iyane Thiam Diop, qui procédait à la remise de subventions dédiées aux acteurs du secteur pour faire face à la crise sanitaire, s'est prononcée sur l’affaire Moustapha Cissé Lô.

L’affaire Moustapha Cissé Lô s’est invitée à la cérémonie de remise de subventions aux acteurs du secteur de la microfinance de la région de Diourbel. En marge de la manifestation qui s’est déroulée à Baba Garage, la ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire s’est prononcée sur la crise notée au sein du parti présidentiel, avec ce qui est convenu d’appeler l’affaire Moustapha Cissé Lô.

Zahra Iyane Thiam Diop : ‘’L’APR est un parti politique et tout parti politique a non seulement son vécu, mais également ses hauts et ses bas. Il ne faut pas étiqueter l’APR, parce que c’est juste un parti au pouvoir, mais sous l’angle d’un parti politique. La posture d’un militant, c’est d’accompagner son leader. Les peuples du monde exigent plus de démocratie, de transparence, de considération. Et, aujourd’hui, le peuple sanctionne tout de suite et maintenant. On ne va pas dire : oui, nous ne sommes pas d’accord avec ce comportement et penser que le peuple va rester passif. La question, c’est moins que le parti traverse une zone de turbulence, mais nous-mêmes, en tant que militants conscients de l’engagement que nous avons pour le leader de notre parti, de prendre les postures, les décisions et de poser les actes idoines pour lui permettre de réussir.’’

La ministre d’ajouter : ‘’Ce qui est souhaitable pour un parti politique, c’est d’additionner. Mais il faut également que l’on vive avec nos réalités. Est-ce qu’on devrait laisser une pomme de terre pourrie dans le sac ? Qu’est-ce qu’il faut faire avec ? Ça, c’est des postures politiques qu’il faut voir. Un parti, son essence, c’est d’avoir des textes réglementés qui prévoient dans certaines situations quelle doit être la posture du parti. Ça, également, doit être une leçon que la classe politique sénégalaise doit intégrer. Quand on pose des actes, il faut s’assumer.’’

S’adressant à ses camarades de parti, elle poursuit : ‘’En tant que militants, nous sommes tous des camarades. Ce qu’il faut, en tant que camarades, c’est essayer de s’entendre autour de l’essentiel. Je demande à tous mes camarades de parti qu’on puisse davantage se mobiliser pour accompagner le président de notre parti à réussir l’engagement pour lequel il a été réélu par les Sénégalais.’’

Subventions pour 17 groupements de Bambey

Plus tôt, elle a procédé à la remise d’une subvention de 40 300 000 F CFA pour soutenir les acteurs économiques sérieusement impactés par la crise au niveau local. La ministre est actuellement en tournée de remise de subventions et de signature de conventions de financement, dans le cadre du Programme d’appui sectoriel Covid-19. En effet, le ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a lancé un programme d’appui sectoriel pour un montant global de 800 millions F CFA, pour soutenir les acteurs économiques "sérieusement impactés" par la crise au niveau local. De ce fait, note la ministre, il est mis à la disposition des 17 groupements du département de Bambey un montant de 10 000 000 F CFA, afin de redynamiser leurs activités pour une reprise économique durable.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)