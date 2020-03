Il n’y a pas que des étudiants sénégalais confinés à Wuhan. L’ambassadeur de Chine au Sénégal a fait le point, hier, sur les militaires sénégalais en formation dans son pays dont l’un est concerné par la quarantaine.

Il était connu, jusqu’ici, que 13 Sénégalais étudiants se trouvent dans la ville de Wuhan, épicentre de l’épiderme du coronavirus en Chine. Et bien, les compatriotes confinés dans cette ville dépassent ce nombre et il ne s’agit pas seulement d’étudiants. A en croire l’ambassadeur de Chine, un sous-officier sénégalais se trouve, actuellement, à Wuhan et y suit un stage militaire, dans le cadre de la coopération sino-sénégalaise.

‘’Sous notre projet annuel de coopération de formation, 30 officiers et sous-officiers sénégalais sont en train de suivre leurs différents cours dans les écoles militaires chinoises. La partie chinoise prend toutes les mesures pour assurer la protection de ces militaires sénégalais contre l’épidémie du Covid-19. Notre attaché de défense prend contact régulièrement avec les écoles militaires chinoises concernées. Il vient de communiquer avec le responsable de formation de l’université d’ingénierie navale située à Wuhan où fait son stage le sous-officier Mbaye Dione qui, d’ailleurs, va très bien’’, a fait savoir, hier, l’ambassadeur de la Chine au Sénégal, Zhang Xun, en marge d’une cérémonie de remise de matériels médicaux et sportifs aux forces armées sénégalaises.

Ainsi, après avoir fait le point de la situation des militaires sénégalais dans son pays, dans le contexte de la propagation du coronavirus, le diplomate a magnifié le soutien et la solidarité que les pays africains ont apportés à la Chine dans la lutte contre le Covid-19. ‘’Un proverbe chinois dit : «L’amitié fait son épreuve dans les moments difficiles.» En 2014, la Chine avait apporté des assistances importantes à la victoire des pays africains contre l’épidémie Ebola, en bravant les difficultés. Cette fois-ci, les pays et peuples africains ont apporté à la Chine un appui de soutien et de solidarité dans la bataille contre le Covid-19. Je me rappelle aussi qu’en 2016, deux casques bleus chinois, grièvement blessés dans un attentat terroriste au Mali, avaient été évacués au Sénégal et bien soignés par les experts de l’hôpital Principal de Dakar. Ceci témoigne, de façon éclatante, l’amitié fraternelle entre les Chinois et les Africains qui partagent les bons comme les mauvais moments’’, s’est-il réjoui.

2,6 milliards de francs CFA de matériels offerts

En outre, au cours de cette cérémonie tenue au Bataillon du train de Ouakam, l’ambassadeur Zhang Xun a remis au chef d’Etat-major général des armées, le général Birame Diop, un lot de matériels médicaux et sportifs. Il s’agit d’un don offert par le ministère chinois de la Défense d’un montant de 2,6 milliards de francs CFA et d’un premier lot de matériels sportifs offert par l’ambassade de Chine au Sénégal d’une valeur de 23,8 millions de francs CFA.

‘’J’espère que ces matériaux médicaux et sportifs contribueront à apporter un renfort aux hôpitaux militaires sénégalais et améliorer les conditions sportives dans les camps militaires, surtout dans les circonstances actuelles où l’épidémie Covid-19 se propage dans plusieurs pays du monde’’, a ajouté l’ambassadeur.

Venu présider la cérémonie de remise de don, le Cemga Birame Diop a magnifié l’excellence des relations entre la Chine et le Sénégal. ‘’Cette cérémonie de réception de matériaux médicaux et sportifs témoigne de la vitalité de nos relations. Ce don permettra de renforcer le plateau technique du service de santé, particulièrement l’hôpital militaire de Ouakam et les centres de santé médicaux interarmées, en améliorant significativement l’offre de soins. Au plan sportif, le matériel offert vient renforcer les salles de sport dans les différentes casernes’’, a-t-il déclaré.

ABBA BA