L’ambassadeur de la Chine au Sénégal, Son Excellence Zhang Xun, a fait, hier, l’état du virus 2019-nCov qui sévit dans la province de Hubei, plus précisément à Wuhan, causant plus de 1 000 morts. Mais, selon lui, malgré la situation, le rapatriement n'est pas le choix prioritaire, ni impératif.

La situation des étudiants sénégalais vivant à Wuhan était au cœur de la conférence de presse de l’ambassadeur de la Chine au Sénégal, hier à Dakar. Son Excellence Zhang Xun a tenu à rassurer les parents d’étudiants que leurs enfants sont traités comme les siens en Chine. Donc, ils ne doivent pas s’inquiéter, car ils sont en bonne santé. Ils peuvent, dit-il, naviguer sur Internet, regarder la télé en restant chez eux, se promener dans le campus, aller faire des achats au supermarché. Certes, leur quotidien ne jouit pas de la même diversité qu’avant, mais tout cela va bientôt relever de mauvais souvenirs, apaise l’ambassadeur.

Le plénipotentiaire précise qu’à l'heure actuelle, ‘’le rapatriement n'est pas le choix prioritaire, ni impératif. Certes, certains pays l'ont fait, mais la plupart des pays ont choisi de ne pas le faire’’, renseigne Son Excellence Zhang Xun.

D’ailleurs, il rappelle que, selon les recommandations professionnelles du directeur général de l'OMS, Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, la façon la plus sûre pour les étrangers à Wuhan, c'est de rester sur le terrain, car il existe de nouvelles incertitudes en déplacement. ‘’Certains pays ont recensé des cas importés après le rapatriement, ce qui a fait monter le risque de propagation de ce virus. Nous conseillons à tous les pays de suivre les recommandations de l'OMS et de guider leurs ressortissants en Chine de prendre des mesures nécessaires et propices, selon la situation locale. Le gouvernement chinois fera son maximum pour les assister’’, assure-t-il.

L’ambassadeur renseigne que les statistiques ont montré qu’environ 5 mille étudiants étrangers sont restés actuellement à Wuhan, dont des milliers d’étudiants africains. La plupart des pays, souligne-t-il, ont suivi le conseil de l’OMS de ne pas rapatrier leurs compatriotes. Par exemple, dit-il, les 34 étudiants sud-africains, 85 kenyans, presque 300 tanzaniens et 400 éthiopiens ont tous choisi de rester à Wuhan.

‘’Lorsque l'épidémie d'Ebola a éclaté… la Chine n'a pas évacué ses ressortissants’’

De l’avis de l’ambassadeur, les peuples sino-sénégalais et les peuples sino-africains constituent une communauté de destin. ‘’Ils se respectent, se comprennent et se soutiennent depuis toujours. Lorsque l'épidémie d'Ebola a éclaté en Afrique de l'Ouest, en 2014, la Chine n'a pas évacué ses ressortissants. Elle a même envoyé 175 millions de dollars de matériel et 1 000 personnels médicaux par 23 vols d'avion affrétés pour contribuer à lutter contre l'épidémie’’, informe SEM Zhang Xun. A l'éclatement de cette nouvelle épidémie, le président Macky Sall, souligne-t-il, a adressé un message de solidarité au président Xi Jinping, et le ministre Amadou Ba a exprimé ses compassions et son soutien au cours de l’entretien téléphonique avec son homologue chinois, Conseiller d'État et Ministre Wang Yi. De nombreux amis sénégalais ont également fourni des soutiens financiers et matériels.

La Chine, soutient-il, apprécie hautement l'attitude professionnelle et responsable du gouvernement sénégalais, face à l'épidémie, et remercie le peuple sénégalais pour son amitié envers la population chinois. ‘’Le peuple chinois n’oubliera jamais les actes amicaux du gouvernement et du peuple sénégalais’’, dit-il.

‘’Cette épidémie nous a montré qui sont nos vrais amis’’

N’empêche, il reconnait que l'épidémie aura des effets négatifs sur la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Qu’ils évaluent à quelques inconvénients des échanges humains à cause de l’annulation de certains vols. ‘’Mais l'impact n'est pas significatif, car à l'heure actuelle des vacances du Nouvel an chinois, les échanges de personnel sont généralement moins nombreux. Avec la fin de l'épidémie, les échanges de personnel vont bientôt reprendre. C'est dans le moment difficile que l'on reconnaît ses vrais amis. Cette épidémie nous a montré qui sont nos vrais amis. Après l'épidémie, le partenariat de coopération stratégique global sino-sénégalais aura un meilleur développement’’, fait-il savoir.

A l’en croire, à l’heure actuelle, l’épidémie est bien contenue. ‘’Nous avons confiance que sous la direction ferme du PCC, la Chine est capable de vaincre cette épidémie. Ce, en s’appuyant aussi sur les avantages institutionnels de la Chine et les expériences qu’elle a acquises dans la lutte contre l’épidémie du Sras, de la grippe aviaire et de l’Ebola. Mais aussi sur les solides bases scientifiques, technologiques et matérielles accumulées au cours des 70 dernières années, depuis la fondation de la République populaire de Chine’’.

Il précise que le gouvernement chinois s’acquitte toujours activement de ses obligations internationales.

Accordant une grande attention à la santé et à la sécurité des étrangers résidant en Chine, souligne Son Excellence, le gouvernement chinois répond à temps à leurs besoins légitimes et continue à coordonner avec les autorités locales, afin d’assurer leurs droits et intérêts légitimes. ‘’Le gouvernement central est en train de transporter des fournitures à Wuhan sans arrêt. La vie et les soins médicaux locaux sont tous garantis’’.

‘’Le virus fait peur, mais ce qui est pire que le virus, ce sont les rumeurs’’

A la date du 10 février à minuit, le bilan faisait état de 42 638 cas confirmés, 1 016 décès et 3 996 cas guéris. Il existe encore 21 675 cas suspects. Le taux de mortalité est d’environ 2 %. Il est beaucoup plus faible que la maladie du virus Sras (10 %), la grippe H1N1 (17,4 %) aux Etats-Unis en 2009 et le virus Mers au Moyen-Orient (35 %). Les cas d’infection dans le reste du monde représentent moins de 1 % des cas signalés en Chine.

L’ambassadeur tient à souligner qu’il ne faut pas céder à la terreur. Parce que le taux d’infection est modéré et l’OMS affirme que la pneumonie du coronavirus n’est pas une pandémie, mais plutôt une épidémie.

‘’Le virus fait peur, mais ce qui est pire que le virus, ce sont les rumeurs et la terreur. La maladie est évitable, dans une certaine mesure. Des études ont montré que la maladie est sensible aux ultraviolets et à la chaleur, et que des genres de solvant lipidique tels que l’éther et l’éthanol à 75 % peuvent inactiver le virus’’.

Sur ce, il souligne que porter correctement le masque et se laver quotidiennement les mains peuvent réduire le risque d’infection. D’autant que les mesures de protection appropriées peuvent assurer une bonne protection.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPPOSE FUGITIF DE WUHAN A DESTINATION DE DAKAR

‘’La personne n’a pas embarqué’’, selon le ministère

Le directeur général de la Santé, Docteur Marie Khemesse Ngom, renseigne qu’une personne ayant réussi à quitter la ville le Wuhan, en Chine, l’épicentre de l’épidémie du coronavirus, s’était envolée pour le Sénégal à partir de Hong Kong. Mais que les autorités médicales ont eu l’information à temps.

Ainsi, révèle la cellule de communication du ministère de la Santé et de l’Action sociale, dans le cadre de la surveillance, le ministère a, durant sa réunion de mise au point sur l’épidémie de coronavirus, ce 10 février 2020, abordé le cas du passager en provenance de Wuhan qui voulait rallier Dakar.

En effet, suite à une requête d’une compagnie aérienne pour autorisation d’embarquer le passager en provenance de la ville de Wuhan en transit à Hong Kong, la Direction de l’exploitation aéroportuaire a saisi le contrôle sanitaire aux frontières aériennes. Celle-ci a rappelé à la compagnie que la ville de Wuhan est mise sous quarantaine et que, par conséquent, toute personne venant de cette ville était frappée de cette mesure et ne pourrait nullement débarquer à Dakar.

En définitive, l’aéroport, après avoir transmis la notification, s’est vu confirmer que le passager ne sera pas admis à bord. Il n’a tout simplement pas embarqué.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale rappelle qu’aucun cas d’infection au nouveau coronavirus n’a été notifié, à ce jour, au Sénégal et rappelle les mesures déjà prises sur l’étendue du territoire national. Il s’agit du contrôle sanitaire au niveau de toutes les portes d’entrée du pays, de la mise aux normes des principales structures sanitaires du pays pour la prise en charge d’éventuels cas. Il y a aussi le repérage et le suivi des personnes en provenance des zones en épidémie pendant 14 jours, conformément aux recommandations de l’OMS. La poursuite de la sensibilisation des populations sur les principales mesures de lutte contre cette maladie est en cours.

VIVIANE DIATTA