Une centaine de pèlerins sénégalais ont effectué, jeudi, la ziarra au mausolée de Cheikh Ahmed Tidjani, à la suite d’une autorisation exceptionnelle accordée par les autorités du royaume chérifien. Les pèlerins étaient à Fès, la capitale spirituelle du Maroc, et de sa branche soufie, la tidjanya où le mausolée de Cheikh Ahmet Tidjani leur a été exceptionnellement ouvert. Les organisateurs du pèlerinage n’ont pas lésiné sur les moyens de protection contre le coronavirus, en remettant des masques et des flacons de gel hydroalcoolique aux pèlerins.

‘’Nous avons été très bien accueillis par les autorités marocaines. Toutes les dispositions sécuritaires et sanitaires nécessaires ont été prises depuis notre arrivée à Casablanca. Nous sommes très satisfaits de l’accueil, de l’hospitalité marocaine’’, a déclaré Hawa Guèye Sow, la directrice de l’agence de voyages CTA, membre du consortium Ziara Fès à des journalistes sénégalais. ‘’Je suis animée d’un sentiment de satisfaction. Nous avions l’habitude de venir deux à trois fois par an. Mais depuis la pandémie de Covid-19, personne n’a pu voyager.

Et c’était une demande assez pressante de nos pèlerins. Par la grâce de Dieu, nous avons eu des autorités marocaines les autorisations nécessaires’’, ajoute-t-elle. Ce voyage est le fruit d’un partenariat entre l’Office national marocain du tourisme (OMNT), représenté au Sénégal et dans d’autres pays d’Afrique, et le consortium Ziarra Fès, un regroupement de voyagistes. Arrivés à Casablanca mardi matin, les pèlerins se sont rendus à Rabat pour une ziarra à la zawiya de Sidi Larbi Ben Sayeh, un poète, juriste et spécialiste des sciences islamiques, qui y a vécu au XIXe siècle. La zawiya abrite les tombeaux de Cheikh Sidi Larbi Ben Sayeh et de son épouse Lalla Aïcha.