F. Sonko a été remis, hier, entre les mains du procureur de Ziguinchor. Il a reconnu avoir eu, à 7 reprises, des relations intimes avec sa nièce de 12 ans.

S. S., âgée de 12 ans, vit avec sa grand-mère, qui est aussi son homonyme, depuis sa tendre enfance au quartier Belfort de la commune de Ziguinchor. Le 17 courant, elle a fugué du domicile de sa grand-mère pour se réfugier chez sa mère à Sandié. Quand celle-ci lui a intimé l’ordre de rentrer, elle lui a fait savoir qu’elle préfèrerait plutôt se suicider que de le faire. Prenant très au sérieux les propos de sa fille, la maman a décidé d’en savoir davantage sur le pourquoi du refus de son enfant qui n’avait pas cette habitude. Après une discussion sérieuse, la maman est tombée des nues, à la révélation de sa fille.

L’élève en classe de CM1 dans un établissement scolaire de la commune, lui a fait savoir qu’elle est victime d’assauts sexuels de la part de son oncle ; et ce depuis longtemps. Elle est violée régulièrement par le frangin de sa maman. Qu’elle a voulu le dénoncer mais, à chaque fois, son bourreau la menaçait de mettre fin à sa vie avec un couteau. Qu’elle ne sait pas le nombre de fois qu’elle a subi les assauts sexuels de son oncle.

Munie de ces informations de sa fille, la maman a décidé de saisir la police centrale de Ziguinchor, à travers une plainte, malgré la pression familiale. Une enquête a été ouverte séance tenante. Les hommes du commissaire Adramé Sarr ont eu à recevoir la fille en présence de ses parents pour les besoins de son audition. Elle a confirmé les déclarations qu’elle avait faites. Pour en savoir plus, la présumée victime a été emmenée chez un gynécologue d’un établissement sanitaire de la ville. Les conclusions du toubib font état d’une défloraison hyménale ancienne de leur patiente.

Sur ce, le mis en cause a été interpellé. Répondant au nom de F. Sonko, il n’a pas mis du temps pour passer aux aveux. Selon nos informations, il a laissé entendre, devant les enquêteurs, que s’il a agi de la sorte, c’est parce que la fille a de mauvaises fréquentations. Cette réponse, qui a une saveur insipide, a poussé les enquêteurs à exercer un interrogatoire serré sur le présumé violeur. Il finira par revenir plus largement sur cette affaire qui secoue toute la zone.

‘’Je reconnais ce dont on me reproche. En effet, quand j’ai constaté qu’elle a une mauvaise fréquentation, je l’ai emmenée dans ma chambre. En la caressant au niveau de son appareil génital, je me suis rendu compte qu’elle n’était plus vierge. J’ai commencé, depuis lors, à coucher avec elle. Au total, j’ai eu à avoir des relations intimes avec elle à 7 reprises. Par contre, je ne l’ai jamais menacée de mort, même si je reconnais lui avoir intimé l’ordre de ne pas en parler à personne. Je regrette vraiment mon acte’’, a déclaré le chauffeur.

Au terme de sa période de garde à vue, celui qui vient de boucler ses 32 ans a été remis hier entre les mains du procureur auprès du tribunal de Ziguinchor, pour les délits de pédophilie et viol sur mineure de moins de 13 ans.

CHEIKH THIAM