Des jeunes du village de Toubacouta ont violemment été battus, hier, par une trentaine d’hommes armés dans la forêt des Bayottes. Dépossédés de leurs biens, ils ont été ensuite libérés, après avoir été sommés de ne plus mettre les pieds dans cette partie de la commune de Nyassia.

‘’Si vous revenez ici, on vous tue’’. C’est en substance l’avertissement formel que neuf jeunes exploitants forestiers de Toubacouta, village situé dans la commune de Nyassia, ont reçu, hier, avant leur libération. Partis le matin à la recherche de bois dans la forêt classée des Bayottes, ces derniers ont eu la malchance de tomber sur des hommes armés, une trentaine, informent nos sources. Pris en otages, ils ont sauvagement été battus par la bande armée avant d’être dépouillés de leurs biens, vélos et portables notamment. Libérés ensuite par leurs bourreaux, les blessés ont été admis au service médical du camp militaire de Ziguinchor pour un suivi médical. La gendarmerie a ouvert une enquête.

La forêt des Bayottes, véritable no man’s land depuis belle lurette, est devenue, au fil des ans, la chasse gardée de bandes armées après le déguerpissement des villages de Badème et de Bagame. C’est dans les profondeurs de cette zone que les jeunes de Toubacouta s’aventurent très souvent à la recherche de bois ou de produits forestiers. Sanctuaires d’‘’Atika’’ la branche armée du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), cette bande forestière et frontalière avec la Guinée- Bissau avait été le théâtre, en début janvier 2018, du massacre de 14 exploitants forestiers à Boffa-Bayottes. Une vingtaine d’accusés de ce massacre, dont le journaliste René Capain Bassène, en charge alors de la communication de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (Anrac), sont toujours détenus à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor (Mac) ou ils attendent d’être édifiés sur leur sort.