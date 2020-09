M. Ciss et A. Diallo ont été déférés, hier, au parquet de Ziguinchor. Voulant s’unir pour le meilleur et pour le pire, ils ont tenté de rallier la Guinée-Bissau pour se procurer de la cocaïne avec, dans leurs bagages, du haschich.

‘’L’amour est la plus agréable des folies, elle ne dure jamais assez’’. Cette citation de Pierres-Jules Sathl sied à la galère dans laquelle s’est mis le couple M. Ciss et A. Diallo. Voulant concrétiser leur amour et s’unir devant Dieu et les hommes, ils ont eu la mauvaise idée de vouloir enfreindre la loi. Le 1er septembre dernier, les deux tourtereaux ont été appréhendés par les limiers du commissariat central de Ziguinchor, en début d’après-midi, à la suite d’un contrôle mené par le dispositif de la police. Ils venaient de Dakar et étaient en partance pour la Guinée-Bissau. Ils avaient, dans leurs bagages, du haschich. Les policiers ont découvert en tout 7 plaques de 100 g.

Ils ont été arrêtés et conduits dans les locaux du commissariat. Auditionnés, ils sont passés rapidement aux aveux, selon nos sources. Ils ont confié aux enquêteurs qu’ils avaient dans l’idée d’échanger le haschich avec de la cocaïne, une fois à destination, chez un nommé Amir de nationalité bissau-guinéenne.

Poursuivant leur confession, ils ont expliqué aux limiers qu’ils projetaient de se marier prochainement avec l’argent qu’ils allaient récolter de la vente de la poudre blanche. ‘’Nous reconnaissons les faits qu’on nous reproche. En réalité, une fois en possession de la cocaïne, après échange contre notre haschich pour la même quantité, nous devions revenir au Sénégal pour la vendre au marché noir à des clients, pour financer notre mariage à Dakar. Il était convenu de vendre une plaque de 100 g à 100 000 F. Soit un montant total de 2,1 millions F CFA’’, ont expliqué les deux prévenus aux hommes du commissaire Adramé Sarr.

Au terme de leur période de garde à vue, A. Diallo et M. Ciss, âgés respectivement de 30 ans et 36 ans, ont été déférés hier au parquet pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue.

67 personnes interpellées entre la période du 1er janvier au 31 juillet 2020 pour des délits liés à la drogue

Selon toujours nos interlocuteurs, dans le cadre de cette lutte contre le trafic de drogue, les agents du commissariat central de Ziguinchor ont interpellé et remis au parquet, dans la période du 1er janvier au 31 juillet 2020, 67 personnes.

D’après des statistiques livrées à ‘’EnQuête’’, 24 de ces personnes ont été arrêtées pour trafic international de drogue, avec en leur possession 25 kg de chanvre indien. Les 43 autres ont été appréhendées pour détention et usage de chanvre indien, avec 65 cornets. Une grande partie de ces personnes ont déjà purgé leurs peines. Les autres sont toujours dans les liens de la détention, en attendent de leur jugement qui se fera les prochains jours.

Dans cette partie du pays, le commissaire central Adramé Sarr, Chef de sécurité régional et ses hommes mènent la vie dure aux trafiquants.

CHEIKH THIAM