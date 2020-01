Aboubacar Sedikh Beye

‘’La transformation du port de Dakar appelle l’engagement de tout le personnel portuaire’’, a déclaré hier le directeur général du Port autonome de Dakar. Aboubacar Sédikh Bèye, qui a présidé la présentation de vœux pour 2020 du personnel du PAD tenue au salon d’honneur de capitainerie du port, s’est beaucoup félicité du ‘’bilan 2019 qui a été encore meilleur que celui de 2018’’.

Dans un communiqué parvenu hier à ‘’EnQuête’’, M. Bèye a aussi fait un focus sur l’année 2020 qui sera, pour lui, celle de la transformation du Port autonome de Dakar. Il a, à cet effet, présenté les grandes lignes des orientations stratégiques pour cette année, mais aussi les réalisations sociales qu’il compte mener pour les agents portuaires. Seulement, il a sollicité l’engagement de tout le personnel portuaire, pour l’atteinte des objectifs fixés.

...A en croire Aboubacar Sédikh Bèye, le PAD se porte mieux. En 2019, note-t-il, il a été réalisé un résultat net de 341 %. Un résultat partagé, selon lui, entre les actionnaires, notamment l’Etat qui a reçu 3 milliards d’impôts sur la société et 2 milliards de dividendes, et les travailleurs qui ont reçu un milliard. La dette qui se situait à 33 milliards a été reprofilée à hauteur de 26 milliards de francs avec un taux d’intérêt moyen qui est passé de 7,6 à 5,5 %. Des frais financiers de 4 milliards en 2020 et 4 milliards en 2021 seront gagnés. Une bouffée d’oxygène qui va permettre au port de mieux prendre en charge ses projets d’entreprise.

...Dans le domaine des acquis sociaux, il soutient que beaucoup d’actes ont été posés en 2019. Deux cents logements pour les travailleurs, d’un coût de 3 milliards, ont été livrés à Diamnadio. La deuxième phase de 246 logements d’un coût de 3,7 milliards de francs CFA a été enclenchée.

Sur le domaine portuaire, des chantiers sont en cours, notamment l’éclairage pour 956 millions de francs, le dragage des môles 8 et 9, la réfection de la voirie en zone nord et sud pour une enveloppe de 15 milliards de francs et la prise en charge de la congestion par l’érection d’un parking gros-porteurs. ‘’2019 a permis de régulariser en CDI 300 temporaires, tandis que 150 agents de sécurité ont été régularisés en CDD longs’’, soutient-il. Avant de promettre que ‘’2020 verra la poursuite des régularisations avec une ouverture médicale qui sera étendue aux travailleurs en CDD, le lancement des travaux du stade du port, la signature du contrat du port de Dakar à Ndayane et la recomposition des Entrepôts du Sénégal au Mali (Ensema).