Le nouvel entraineur des Lions du basket, Boniface Ndong, a décliné ses ambitions et sa feuille de route, hier, au stadium Marius Ndiaye. Il a, par la même occasion, publié une liste de joueurs, en perspective du prochain tournoi qualitatif à l’Afrobasket-2021.

La fenêtre qualificative à l’Afrobasket masculin à Kigali, du 25 au 29 novembre 2020, sera une occasion, pour le Sénégal, de relever de nombreux défis. Il s’agit de la qualification à la prochaine coupe d’Afrique, la préparation des tournois qualificatifs olympiques (TQO) des JO Tokyo-2021, et la phase finale de l’Afrobasket-2021.

C’est ce qu’a révélé le sélectionneur des Lions, Boniface Ndong, hier au stadium Marius Ndiaye. Le nouveau coach du Sénégal, qui faisait sa première rencontre avec la presse sportive sénégalaise, a d’abord rappelé son objectif. Selon lui, son ambition consiste à apporter une nouvelle vision, une nouvelle culture au basket sénégalais. ‘’Je peux résumer ma culture à la gagne. Je sais qu’au Sénégal on exige la gagne, mais c’est une culture qu’on doit travailler. Donc, mon premier objectif, c’est d’instaurer la gagne pour pouvoir faire revenir le Sénégal au sommet de l'Afrique et du monde. Le Sénégal n’est pas champion d’Afrique masculin depuis 1997. Des générations ont échoué pas sans talent, mais par manque de chance. Donc, ma mission sera de faire revenir cette chance vers nous. C'est pourquoi j'ai ratissé large et dressé une liste très élargie de 26 joueurs", a souligné l'ancien pensionnaire de l'équipe nationale masculine de basket.

Le technicien a également indiqué que cette liste, un dosage de jeunes et d’anciens, s’inscrit dans une logique de bâtir une équipe solide, compétente et conquérante. C’est ce qui explique, selon lui, la composition mixte de son premier groupe. Le nouvel entraineur mise, en effet, sur les expatriés évoluant dans les championnats des Etats-Unis d’Amérique, d’Espagne, de France et du Japon, sans pour autant occulter les locaux. Il a choisi quatre joueurs du basket local.

‘’Avec cette liste, je cherche à trouver le meilleur équilibre entre les anciens et les jeunes. Cela nous permettra de travailler dans la durée. Mais, au finish, je retiendrai les meilleurs, parce que tout choix sera motivé par des raisons de basket. J’ai tenu un langage franc aux joueurs et ils m’ont répondu favorablement’’, ajoute-t-il.

Dans son discours, Boniface Ndong a aussi souligné qu’il compte sur le soutien et l’accompagnement de l’Etat et du ministère des Sports pour la réussite de son challenge. Il n’a pas manqué d’inviter le monde du basket à s’unir autour d’une même ambition. ‘’Ma priorité sera beaucoup plus de peser sur organisation professionnelle. C’est pourquoi j’appelle à la solidité de tout le monde. C’est vrai que nous sommes un pays de basket, mais nous avons besoin de tout un chacun, parce qu’un ne peut pas gagner dans la division. Donc, j’appelle à l’union des basketteurs, formateurs, entraineurs, dirigeants et des autorités étatiques’’, a-t-il insisté.

25 joueurs convoqués pour la fenêtre de novembre 2020

Concernant les potentiels joueurs devant prendre part à la fenêtre qualificative à l’Afrobasket-2021, le nouvel entraineur des Lions a établi une liste de 26 dont 4 meneurs. Il a aussi fait appel à 4 arrières, 7 ailiers, 4 ailiers forts et 6 pivots. Le naturalisé Clevin Hannah, Gorgui Sy Dieng, Thierno Ibrahima Niang, Cheikh Tidiane Mbodji et Louis Adams ont effectuent leur retour. Le premier n’a pas joué en sélection depuis l’Afrobasket (Tunis-Dakar 2017). Les quatre autres, eux, ont joué les fenêtres de la Coupe du monde (Chine-2019) avant de rater la phase finale.

Maurice Ndour, Youssouph Ndoye, Pape Moustapha Diop, Mouhamed Faye Makhtar Guèye sont les rescapés du Mondial-2019. Sidy Ndir (Shark Antibes), Moussa Diagne, Pape Malick Dimé, Pape Maguet Diop, Alga Ndiaye, Lamine Diané Amar Sylla, Pape Moustapha Diop, Georges Niang sont les novices. El Hadj Omar Branco Badio, Pape Abdou Badji et Alcaly Ndour ont aussi effectué leur come-back. Tacko Fall, sociétaire de Boston (Etats-Unis), est aussi convoqué une nouvelle fois. L’ancien joueur du centre de formation Seed Academic de Thiès n’avait pas pu honorer l’appel de Moustapha Gaye, lors de la Coupe du monde de 2019. Il était indisponible à cause de son contrat qu’il venait de signer avec Boston en fin juillet 2019.

Le Sénégal évoluera dans le groupe B de la fenêtre qualificative à l’Afrobasket, en compagnie de l’Angola, du Mozambique et du Kenya. Les trois premiers pays des cinq groupes seront qualifiés. Mais l’entraineur des Lions a soulevé des difficultés en perspective de ce tournoi qualificatif prévu au mois de novembre. D’après lui, ces contraintes sont la libération tardive des joueurs et la pandémie Covid-19. ‘’Nous jouerons des matches de championnat jusqu’au 22 novembre. Donc, je ne pourrai pas faire une phase de préparation correcte. Les joueurs et le staff technique voyageront à deux jours de la compétition. Moi, je serai à Kigali plus tôt, pour gagner du temps. Certains joueurs peuvent être indisponibles pour cause de coronavirus, parce qu’ils doivent faire leur test avant de quitter leurs clubs’’ respectifs, rappelle-t-il.

Liste des joueurs convoqués Meneurs (4) : Clevin Hannah (BC Morrabanc Andorra), Alkaly Ndour (AS Douanes), Thierno Ibrahima Niang (DUC), Assane Sy (Bandol BC) Arrières (4) : El Hadj Omar Branco Badio (FC Barcelone), Sidy Ndir (Shark Antibes), Louis Adams (AS Douanes), Mouhamed Alga Ndiaye (Ryerson University) Ailiers (7) : Makhtar Guèye (California Baptist’s University), Mbaye Ndiaye (Ada Blois), Mouhamed Faye (Promethéas Patras), Lamine Diané (California ST University), Amar Sylla (Filou Ostende), Pape Moustapha Diop (DUC), Georges Niang (Utah Jazz) Ailiers Forts (4) : Gorgui Sy Dieng (Memphis), Maurice Ndour (Rytas Vilnus), Ibrahima Fall Faye (Giants Antwerp), Pape Maguet Diop (Louisiana State University) Pivots (6) : Youssouph Ndoye (Real Betis Seville), Pape Abdou Badji (Okapi Astar), Moussa Diagne (BC Morrabanc Andorra), Pape Malick Dimé (BC Morrabanc Andorra), Cheikh Tidjane Mbodj (Nishinomiya Stork), Tacko Fall (Boston).

OUMAR BAYO BA