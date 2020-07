Du nouveau dans l’affaire de la tentative de vol du Range Rover d’Eumeu Sène. Au terme de l’enquête, une seule personne sera déférée au parquet, ce matin. Les gendarmes accusent M. Ngom du délit de meurtre. Le père de la victime demande à la justice de faire son travail.

Dans l’affaire de tentative de vol de la Range Rover du lutteur Eumeu Sène qui a abouti à une mort d’homme, après des auditions approfondies, la gendarmerie de la Zone franche de Mbao a pris la décision de ne garder à vue qu’une seule personne. Il s’agit de M. Ngom, âgé de 40 ans, confie-t-on. Il serait un parent proche du lutteur. Selon toujours nos informations, lors des premières heures de l’enquête, les pandores suivaient la piste des coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur Ibrahima Touré, le présumé voleur appréhendé devant le domicile du lutteur Eumeu Sène sis à Petit Mbao, alors qu’il se trouvait dans le véhicule. Lui et ses acolytes avaient déjà réussi à briser la vitre arrière du bolide.

Mais, à la suite des enquêtes, investigations, recoupements et les différentes auditions, les enquêteurs ont décidé de viser le meurtre. Autant dire que les choses se corsent pour le poulain du leader de Tay Shinger.

Selon toujours nos informations, dans le cadre de cette enquête, les locaux de la brigade de la gendarmerie de la Zone franche ont vu défiler un parterre de plusieurs personnes. C’est le cas de l’ancien Roi des arènes qui a été auditionné, de même que le père de la victime, ainsi que des membres du Comité de veille et de sécurité de Petit Mbao. Au terme de sa période de garde à vue, M. Ngom, principal suspect dans cette affaire, va être présenté devant le procureur de la république. Sûrement ce matin.

Le père de la victime, Mamadou Touré, inconsolable à son domicile de Pikine Icotaf, a laissé entendre que la seule chose qu’il demande, c’est que la justice fasse son travail pour que les assassins de son rejeton puissent être punis. De l’avis de M. Touré, le moment venu, il mettra à la disposition de la justice les preuves qui prouvent que son fils a été tabassé à mort. Même s’il voulait voler, confie-t-il, devant la presse, cela ne doit pas pousser à le battre à mort. ‘’Comment un être humain peut agir de la sorte ? Je ne vais pas croiser les bras. Je dispose des vidéos qui prouvent que ces gens-là avaient l’intention de le tuer. Le certificat de genre de mort a prouvé cette information. Même si on l’accuse d’avoir l’intention de voler, ceci ne justifie pas la mort. Et puis, dites-moi, comment une personne qui n’a pas de permis de conduire peut-elle voler ?’’, s’est-il demandé.

Il a aussi révélé la teneur du certificat de genre de mort qui fait état de ‘’traumatisme, contusions multiples sur le front et les membres avec hémorragie cutanée et musculaire de grande abondance, à la suite des coups et blessures avec un objet contondant’’.

C’est sur sa page Facebook que le directeur exécutif d’Amnesty International, Seydi Gassama, s’est prononcé sur cette affaire. ‘’Les images choquantes en notre possession, ainsi que le certificat de genre de mort, laissent croire que le voleur présumé de la voiture d’Eumeu Sène, Ibrahima Touré, est mort suite aux coups et blessures reçus chez le lutteur. Dans un Etat de droit, nul ne doit se faire justice soi-même. Nous exigeons une enquête approfondie sur cet incident et que toutes les personnes impliquées soient arrêtées et traduites en justice’’.

DÉCÉDÉ LE JEUDI DERNIER Ibrahima Touré repose désormais au cimetière de Pikine C. THIAM C'est une foule monstre qui a accompagné, hier, la dépouille mortelle d'Ibrahima Touré au cimetière de Pikine ou il repose désormais. En effet, après l'autopsie, le corps a été acheminé à la morgue de la mosquée de la Croix-Rouge de Pikine Icotaf. Après la prière mortuaire, la famille et les voisins ont accompagné le cortège funèbre en direction du cimetière. Sur place, après quelques témoignages de son père, il a été enterré. Le défunt était âgé de 24 ans. Selon nos informations, le père l’avait renvoyé de sa maison pour des divergences. D'ailleurs, c'est le vendredi, vers 18 h, qu'il a été informé du drame. Après l'enterrement, le lutteur Eumeu Sène est passé présenter ses condoléances avec beaucoup de regret. Il connait bien le papa de la victime, confie-t-on. Le jeudi 2 juillet, au petit matin, vers 5 h, Ibrahima Touré a été appréhendé devant la maison du leader de l’écurie de lutte Tay Shinger, Eumeu Sène, à Mbao. Le voleur se trouvait dans la voiture du lutteur, après avoir cassé la vitre arrière, lorsque l’un des vigiles du quartier qui faisait sa ronde l’a surpris. Ce dernier a réussi à le maitriser, après un début de bagarre, avant que les occupants de la maison du lutteur ne se réveillent et viennent aux nouvelles. Le vigile est alors parti réveiller son responsable qui a saisi les gendarmes de la brigade de la gendarmerie de la Zone franche de Mbao. La suite est connue.

CHEIKH THIAM