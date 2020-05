Absent des pelouses depuis six mois à cause d’une blessure au genou, en début novembre 2019, Salif Sané pourra effectuer son retour, ce samedi, lors du déplacement de son équipe, Schalke 04, sur le terrain du Borussia Dortmund, en match comptant pour la 26e journée de Bundesliga.

Après deux mois sans compétition, les amoureux du ballon rond peuvent savourer à nouveau les week-ends sportifs. Comme annoncé ces derniers jours, le championnat allemand va reprendre effectivement ses activités ce samedi, avec des dispositions particulières tout de même. En plus de jouer à huis clos, les clubs de D1 et de D2 pourront procéder à cinq changements par rencontre.

La Bundesliga (1re division) va poursuivre son programme avec la 26e journée. En ouverture, il y a le derby de la Ruhr entre Schalke 04 (6e, 37 pts), de Salif Sané, qui va se déplacer sur le terrain du Borussia Dortmund (2e, 51 pts). Les deux équipes avaient fait match nul (0-0) à la l’aller (10e journée) au Veltins-Arena. Le club de Gelsenkirchen va essayer de défendre sa place européenne sur le terrain du BvB. En cas de faux pas, il pourrait perdre sa position actuelle. Car talonné par Wolfsburg (7e, 36 pts) et Freiburg (8e, 36 pts) qui comptent seulement un point de moins.

Mais Schalke devra faire mieux que ses dernières prestations. Les hommes du coach David Wagner n’ont remporté la moindre victoire lors de leurs six dernières rencontres (3 défaites et autant de nuls). Le retour de Salif Sané permettrait au technicien allemand de stabiliser sa défense qui a montré des signes de fébrilité (11 buts encaissés en 6 rencontres).

Le Sénégalais était resté longtemps loin des pelouses (seulement 10 matches joués dont 8 titularisations et 2 buts marqués), à cause d’une blessure au genou. En début novembre 2019 (le 3 novembre), il est sorti sur civière, lors de la victoire de son équipe (2-3) sur le terrain d’Augsbourg. Quelques jours après, son club annonçait son indisponibilité pour 3, voire 4 mois. L’ancien défenseur de Hanovre avait démarré les entrainements collectifs en février 2020 et devait faire son retour en mars dernier, comme promis par son entraîneur.

Pour sa part, le coach de Schalke 04 a soutenu que ses joueurs sont disposés à reprendre la compétition. ‘’Tout le monde est vraiment ambitieux dans cette équipe actuellement’’, a assuré David Wagner. Selon lui, il est ‘’totalement humain et aussi totalement normal’’ qu’un joueur puisse hésiter ou avoir des craintes à retourner dans les stades, dans ce contexte de pandémie de la Covid-19.

Toutefois, il précise que la question a été suffisamment débattue en interne avec le vestiaire et le directeur sportif. ‘’Nous leur avons aussi parlé ensemble et nous leur avons dit qu'il n’y avait aucun problème ni aucune pression, si un joueur, pour des raisons personnelles, ne souhaitait pas jouer’’.

Le leader de la Bundesliga se rend, ce dimanche, sur le terrain de l’Union Berlin (11e, 30 pts). La formation berlinoise, défaite à l’aller (1-2) à l’Allianz Arena, tentera de prendre sa revanche sur son terrain. Mais les Bavarois ont besoin des trois points pour conforter leur leadership fortement menacé par Dortmund qui pointe seulement à quatre unités.

Le coach Hansi Flick sera privé de plusieurs joueurs majeurs. Il s’agit du défenseur allemand Niklas Süle, qui soigne depuis octobre une rupture des ligaments du genou gauche, le milieu français Corentin Tolisso et l’attaquant brésilien Philippe Coutinho, qui récupèrent d’une opération à une cheville. Par ailleurs, le milieu de terrain espagnol, Javi Martinez, qui s’entraîne sans ballon, est incertain.