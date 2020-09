Le tribunal correctionnel de grande instance de Tambacounda a délibéré sur le saccage des locaux de la gendarmerie de Ballou, ce mercredi 2 septembre 2020. Parmi les 19 jeunes présumés coupables arrêtés et placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République, 15 ont été reconnus coupables. Deux d'entre eux sont des étudiants, l'un est un élève de terminale, candidat au Baccalauréat de cette année. Ils ont tous été condamnés à 1 an d'emprisonnement dont 3 mois ferme. Les 4 autres, à savoir Daouda Dia alias ‘’MC’’, Ousmane Niangané dit ‘’Tahirou’’, El Hadj Koïta et Wagui Niangané ont été purement et simplement relaxés par le tribunal.

C'est dans un tribunal à moitié rempli, du fait des mesures barrières dues à la pandémie de Covid-19, que les 19 jeunes de Ballou, une commune du département de Bakel, se sont présentés pour entendre le verdict. On pouvait sentir la peur et l'inquiétude sur leurs visages juvéniles.

En effet, ces jeunes, qui sont pour la plupart âgés de 18 à 25 ans, sont passés par toutes les émotions durant ces instants qui précèdent l'annonce de leur sentence. Mais pas qu'eux, les parents aussi étaient dans tous leurs états. L'attente était intenable.

Après l'annonce du verdict, les sentiments étaient mitigés. Chez les 15 jeunes déclarés coupables et leurs parents, ce fut la consternation et la détresse. Des regrets aussi, beaucoup de regrets. Chez les 4 autres, le sentiment le mieux partagé était la joie où le soulagement. Soulagés d'avoir échappé à une peine de 3 mois ferme d'emprisonnement.

Ces 19 jeunes manifestants ont été arrêtés, le dimanche 9 août 2020, et placés sous mandat de dépôt, pour rassemblement illicite au cours de laquelle des violences et voies de fait ont été exercées sur des forces publiques, en l'occurrence les gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions, avec des ITT de 7 et 3 jours, et des dégradations de biens.

Tout est parti d'une interdiction, par les pandores, d'un match de football que les jeunes voulaient organiser au terrain du village. Il s'en est suivi des échauffourées et quelques jeunes ont été arrêtés et amenés en détention à la gendarmerie. Les jeunes, frustrés de ce qu'ils appellent ‘’un coup de force’’, ont assiégé la gendarmerie. Il y a eu une confrontation au cours de laquelle 2 gendarmes ont été grièvement blessés et les locaux saccagés.

BOUBACAR CAMARA (TAMBA)